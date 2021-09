FACTURĂ la CURENT electric de peste 42.000 de lei, primită de o pensionară. Mircea Coșea: O criză de supraviețuire

O pensionară de 78 de ani, din Brașov, a avut parte de șocul vieții în momentul în care și-a citit factura la electricitate. Femeia a aflat că are de plătit 42.000 de lei, asta deși locuiește mai puțin de 6 luni pe an, în țară, la adresa respectivă, transmite Realitatea Plus.

Femeia spune că este terorizată de gândul că va trebui să plătească întreaga sumă. Apartamentul ei are doar două camere, iar singurii consumatori sunt 4 becuri, un frigider și o mașină de spălat. În plus, 6 luni pe an locuiește în străinătate, iar în România stă mai mult pe la fiica ei. Acesta este doar un exemplu. Și alți români au mărturisit în ultima vreme că s-au trezit cu facturi uriașe la curent electric și gaze.

"Mi-a venit o regularizare de 4.280 de lei după ce am plătit în fiecare lună câte 200-250 de lei.", a spus o altă pensionară din Capitală.

"Această criză energetică pe care noi o suportăm acum va degenera într-o criză economică. Va fi o criză de supraviețuire..Populația României va fi supusă în maxim o lună jumătate, două, odată cu începerea iernii, într-o situație asemănătoare cu o criză de supraviețuire.", a declarat profesorul Mircea Coșea.

Legea consumatorului vulnerabil, adoptată în Parlament

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, în calitate de for decizional, proiectul legii consumatorului vulnerabil, stabilind că aceasta va fi aplicată începând cu 1 noiembrie 2021, scrie Agerpres. S-au înregistrat 281 voturi pentru, niciun vot contra şi o abţinere.Potrivit unor surse politice, la Legea Consumatorului Vulnerabil au fost aduse mai multe amendamente.

Spre exemplu, suma menţionată în articolul 25, alin. 5, "în situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 50 lei pe lună", a fost majorată la 70 de lei pe lună, la propunerea Grupului PSD.

Tot la solicitarea Grupului PSD au fost adoptate amendamente şi cu privire la valoarea de referinţă în funcţie de sistemul de încălzire utilizat. Dacă în textul iniţial se ofereau 250 lei pe lună pentru gaze naturale, 500 de lei pe lună pentru energie electrică şi 160 lei pe lună pentru combustibili solizi sau petrolieri, amendamentul adoptat măreşte sumele la 375 lei, 650 de lei, respectiv 320 lei.