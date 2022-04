Explozii în Transnistria. Chirieac, despre pericolul extinderii războiului: România trebuie să facă exact ce vor face SUA

”Avem toate motivele să fim profund îngrijorați. Sper că, o dată cu noi, este îngrijorată și Uniunea Europeană și NATO fiindcă, în acest moment, România singură nu are ce face. România nu are forța militară necesară, nu are forța politică și economică. Anii de băltire din România își spun cuvântul. Suntem departe de a fi o forță așa cum este Polonia acum pentru Ucraina. România trebuie să facă exact ce vor face SUA. Este esențial să facem exact ce vor hotărî Statele Unite.”, a spus Bogdan Chirieac.

”Este o provocare ordinară, cu declarații nebunești. Probabil că omul acela și-a pierdut uzul rațiunii când a spus că România urmărește împreună cu NATO sau având NATO în spate să ocupe și să anexeze Republica Moldova. Văd că s-a trecut la proceduri militare în Transnistria, de ce procedează Moscova în acest fel? Pregătesc regiunea pentru războiul din Ucraina. Problema Rusiei este că nu va trece de Odesa. Ei vor să cucerească tot litoralul Mării Negre, ceea ce discutăm de două luni, dar sunt blocați în Mariupol, nu iese deloc cum ar fi vrut Putin.”, a declarat Bogdan Chirieac.

”O cucerire a Odesei este mult. Nu au cum fără Odesa să ajungă în Transnistria. Republica Moldova nu are nici ea deloc armată, are poliție și aceea este o armată cu arme ușoare. Prin urmare, nu ai cum să te opui bestiilor. Situația devine extrem de complicată. În niciun caz, România nu trebuie atrasă în acest conflict. Văd că Rusia țintește direct România!”, a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție în emisiunea moderată de Niels Schnecker la România TV.

Ucraina acuză Moscova că vrea să 'destabilizeze' regiunea separatistă Transnistria

Kievul a acuzat marţi Moscova că încearcă să 'destabilizeze' regiunea separatistă Transnistria din estul Republicii Moldova, situată la frontiera cu Ucraina, după o serie de explozii care au suscitat temeri privind extinderea războiului în ţara vecină, relatează AFP.

'Rusia vrea să destabilizeze regiunea Transnistriei, ceea ce sugerează că (Republica) Moldova trebuie să se aştepte să primească 'oaspeţi, a declarat pe Twitter consilierul preşedinţiei ucrainene Mihailo Podoleak, făcând referire la soldaţii ruşi care au invadat Ucraina în 24 februarie.

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat marţi un apel la 'calm' şi a anunţat măsuri pentru consolidarea securităţii acestei ţări situate la frontiera cu Ucraina, după o serie de explozii în regiunea separatistă trasnistreană, notează AFP.

'Aceasta este o tentativă de a escalada tensiunile. Facem apel la concetăţenii noştri să rămână calmi şi să se simtă în siguranţă', a declarat Maia Sandu după o reuniune a Consiliului Suprem de Securitate de la Chişinău, pe care îl convocase în cursul dimineţii.

Preşedintele proeuropean al Republicii Moldova a anunţat, între altele, o întărire a patrulelor la frontiere şi intensificarea verificării mijloacelor de transport, în special de-a lungul râului Nistru, care separă Republica Moldova de teritoriul separatist Transnistria. Ea a cerut de asemenea o creştere a nivelului de pregătire a organismelor însărcinate cu menţinerea ordinii publice.

'Republica Moldova condamnă cu fermitate orice tentativă de destabilizare a situaţiei', a adăugat Maia Sandu. O serie de explozii s-au produs luni şi marţi în Transnistria, o regiune susţinută de Moscova care s-a separat de Republica Moldova în urma unui scurt război în 1992. De atunci, trupe ruse sunt desfăşurate pe acest teritoriu separatist.

Marţi, două explozii au avariat un turn radio, iar luni o clădire oficială a fost ţinta unui atac cu lansatoare de rachetă la Tiraspol, capitala regiunii separatiste. Toate aceste incidente nu s-au soldat cu victime, dar amplifică temerile privind extinderea conflictului din Ucraina în Republica Moldova, notează AFP.

