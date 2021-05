Eurovision 2021. Republica Moldova s-a CALIFICAT în Marea Finală. Cele 26 de țări calificate - VIDEO / REZULTATE

UPDATE: Rezultate Eurovision Semifinala 2

Cine sunt concurenții din cea de-a doua Semifinală care s-au calificat în Marea Finală de sâmbătă:

1. Albania

2. Serbia

3. Bulgaria

4. Moldova

5. Portugalia

6. Islanda

7. San Marino

8. Elveția

9. Grecia

10. Finlanda

- Știrea inițială -

Joi, 20 mai, de la ora 22:00, are loc ce-a dea doua Semifinală a Eurovision Song Contest. Anul acesta, pentru al treilea an consecutiv, România nu va face parte din Finală.

Rezultate Eurovision Semifinala 1

Cine sunt primii 10 finaliști, aleși din prima Semifinală.

1. Norvegia



2. Israel



3. Rusia



4. Azerbaijan



5. Malta



6. Lituania



7. Cipru



8. Suedia



9. Belgia



10. Ucraina

România, în prima Semifinală

România a intrat în prima semifinală pe poziția 13, alături de Australia, Azerbaidjan, Belgia, Croația, Cipru, Irlanda, Israel, Lituania, Malta, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia, Slovenia, Suedia și Ucraina.



Din cea de-a doua Semifinală fac parte 17 țări: San Marino, Estonia, Grecia, Republica Cehă, Austria, Polonia, Republica Moldova, Islanda, Serbia, Georgia, Albania, Portugalia, Bulgaria, Finlanda, Letonia, Elveția și Danemarca.



Fanii din cele 17 ţări repartizate în a doua semifinală şi cei din Regatul Țărilor de Jos, Germania şi Italia decid, alături de juriile de specialitate, cine va merge în Marea Finală.



Semifinala I: marți, 18 mai

Semifinala II: joi, 20 mai

Finala: sâmbătă, 22 mai

Reamintim că există cinci țări care intră automat în Marea Finală, este vorba de Big Five, adică: Franţa, Germania, Italia, Spania şi Marea Britanie.

A 26-a țară este Olanda, țara gazdă, care a câștigat Eurovision 2019.

Liana Stanciu, prima reacție după eșecul României

"Seara de ieri a fost cu probleme, s-a cântat a doua oară. Seara de ieri nu ne-a ajutat. Dar cred că a fost din cauza lipsei de experiență. Dacă ne uităm, om descoperi că toți câștigătorii au experiență. La noi asta a constat mult! Cred că în seara asta a fost altceva! E ciudat și greu de comentat! Eu aș pune pe lipsa de experiență a lui Roxen. Din fiecare înfrângere învățăm!



Într-o cameră plânge Roxen, într-o cameră suntem noi, ceilalți. Am făcut ce am putut să ne reprezentăm țara cel mai bine", a declarat Liana Stanciu, în direct la TVR, imediat după terminarea Semifinalei.

"Aseară am avut onoarea de a oferi un moment foarte special. În ciuda rezultatelor, inimile noastre s-au unit acolo! Am dat tot ce am avut mai bun pentru ca mesajul nostru să fie auzit. Vă mulțumesc că m-ați sprijinit și continuați să-mi arătați o dragoste incredibilă! Mulțumesc Eurovision! A fost un moment foarte special din viața mea și sunt mai mult decât recunoscătoare pentru tot!", a scris Roxen pe Instagram, la câteva ore după pierderea Semifinalei. În plus, mesajul ei de mulțumire a fost însoțit de cel puternic al piesei: "Nu ești singur!".

