„Este liderul unei generații! Marii lideri au un proiect de generație!”, Ionuț Vulpescu, despre cum s-a ajuns la interviul cu Ion Iliescu/ VIDEO

„Trebuie spus că atunci când am început podcastul Avangarda, acum mai bine de doi ani, am vrut să încep cu domnul președinte (n.r. Ion Iliescu). La vremea respectivă nu am reușit, însă am rămas în dialog și am avut acordul domniei sale pentru un dialog. Este un interviu, aș spune, istoric, pentru că abordează chestiuni atât de dinainte de 1989, despre părinți, despre familia sa, despre formare, educație, prieteni. Vorbește despre generația din care face parte. El este liderul unei generații, de fapt, și așa se întâmplă în cazul marilor lideri, nu se reprezintă pe ei, au un proiect comun, un proiect de generație, un destin comun, niște valori în care cred. În acest dialog sunt portrete extraordinare a unor oameni născuți și ei în 1930, scriitorul Radu Cosașu, care s-a prăpădit recent, un mare scriitor, ciclul lui „Supraviețuiri” va rămâne pentru literatura română…și un prieten, Peter Gardoș, care s-a stabilit în Germania, a scris o carte extraordinară - „Despăgubirea”, a fost la Auschwitz și este mărturia unui supraviețuitor.

Sunt doar două dintre portrete, despre idealurile unei generații, despre momente cheie din biografia sa, momentul în care are ascensiunea în Partidul Comunist Român, după care este scos, după vizita din Coreea de Nord și din China. Sunt descrise aceste lucruri. Vorbește apoi despre anul 1971. De asemenea, un punct nodal despre ce înseamnă comunismul românesc între 1945 și 1989, despre 1989, dar și despre omul Ion Iliescu, despre pasiunile lui, despre lecturi.” a povestit Vulpescu.

