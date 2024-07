Ministrul Economiei, Radu Oprea, a fost invitat la interviurile DC NEWS, emisiune moderată de Bogdan Chirieac, ce poate fi urmărită pe DC News, DC News TV și DC Business, dar și pe Youtube DC News și pe Facebook DC News.

Radu Oprea a oferit informații de ultimă oră privind dezvoltarea economică a statului, industria turismului, dar și alte aspecte. Un subiect principal a fost legat de eliminarea voucherelor de vacanță pentru cei care au salarii de peste 8000 de lei. Această retragere nu a fost văzută cu ochi buni inclusiv din HoReCa.

"Majoritatea celor care beneficiau de aceste vouchere de vacanță chiar aveau nevoie”

"Aici lucrurile sunt discutabile din perspectiva valorii până la care ajung aceste vouchere de vacanță. În principal, discutăm de suma de 8000 de lei net. Este o sumă considerabilă. Majoritatea celor care beneficiau de aceste vouchere de vacanță chiar aveau nevoie pentru că aveau venituri mai mici. Pentru România, pentru felul în care arată sistemul bugetar, cred că 8000 de lei net este o sumă cuprinzătoare. Voucherele de vacanță, într-adevăr, au avut un rol benefic în România. Concediul este refacerea capacității de muncă. Este și în interesul angajatorului să putem să mergem în concediu, astfel încât să putem să fim în continuare prezenți la locul de muncă, cu productivitate. Un avantaj a fost că oamenii cu venituri mai mici și-au putut permite să-și facă concedii în România. Erau niște statistici mai vechi care spuneau că 40% dintre români nu fac concediu, din varii motive. Unul principal era legat de veniturile pe care le au. Am mai avut un avantaj. A crescut foarte tare numărul clasificărilor pe care ministerul nostru îl face. Adică, o stea, două stele, trei stele sau margarete pentru pensiuni. Clasificare însemnând certificarea unui standard de calitate pe care îl primește turistul atunci când merge într-o unitate hotelieră, într-o cazare. Atunci, au venit din ce în ce mai mulți proprietari de hotel, de pensiuni, să se înregistreze. Acesta este un lucru bun, pentru că am reușit să extragem din economia neagră și gri către economia albă din ce în ce mai multe unități de cazare. Încercăm să facem lucrul acesta cu diverse clasificări, inclusiv pe partea de airbnb. Am avut această discuție de foarte multe ori. A fost un efort foarte mare, dar cred că se vor lua din nou în calcul".

