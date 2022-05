Eliminare la Survivor România, 24 mai 2022. ”Bravo! A ieșit cu fruntea sus și zâmbind! Nu ca ceilalți”

„Carusel de emoții, adrenalină la cote maxime!”, a spus prezentatorul Dan Pavel. Luni seară, în urma voturilor exprimate, concurentul eliminat a fost Marian Drăgulescu. Sportivul a primit mai puține voturi decât rivalul Ionuț Popa, prin urmare a părăsit competiția din Republica Dominicană. Marți seară, încă un concurent își va vedea flacăra stinsă în competiție.

„O experiență unică în viața mea. Mă bucur că am ajuns până în acest punct. Cel mai bun să câștige! Sper să fie de la culoarea roșie. O ușă se închide pentru mine, dar sunt convins că alte uși cu alte oportunități se vor deschide pentru mine. Am trăit experiențe frumoase și unice. Îmi e foarte dor de casă, sincer. Mă gândesc cu bucurie că a sosit momentul să mă întorc acasă. Sunt recunoscător pentru cei care au fost alături de mine, care au trăit emoțiile la intensitate maximă. Sper că le-am oferit multe emoții frumoase prin această experiență”, a declarat Marian Drăgulescu după eliminare.

„Bravo! A ieșit cu fruntea sus și zâmbind! Atitudine de campion. Nu ca ceilalți... care au ieșit cu lacrimi de crocodil și smiorcăială cât cuprinde”, a scris un fan pe Facebook.

Finala Survivor va avea loc pe data de 31 mai.

Și Ștefania Ștefan a fost eliminată

Ștefania Ștefan, concurenta care a făcut parte din echipa Războinicilor, a fost eliminată de la „Survivor România”. După mai bine de trei luni petrecute în Republica Dominicană, tânăra a plecat acasă, chiar cu câteva zile înainte de marea finală.

„Cum am spus mereu, totul ne este scris în cărți. Poate atâta a fost învățătura pentru mine în această competiție. Am învățat multe lucruri, m-au schimbat multe lucruri, în bine, lipsa hranei, greul pe care l-am dus aici, zilele, lunile, am tras tare în fiecare zi aici, m-am luptat psihic, fizic, am dat tot ce am putut, sunt mândră de parcursul meu aici. Am reușit mereu să ajut echipa, am ajutat cu strategii, cu încredere, cu ștafete, cu tot. Îmi pare nespus de rău că nu pot să văd mai departe cum va fi”, a declarat Ștefania Ștefan.

