Elicopterul SMURD, solicitat de un francez în Munții Făgăraș. Turistul a spus că-l doare spatele și nu mai poate merge

"În momentul de faţă se intervine pentru evacuarea unui turist francez în vârstă de 54 de ani care acuză dureri lombare şi se află în incapacitate de deplasare. Acesta se află pe Valea Doamnei, iar un elicopter a fost solicitat pentru evacuare", a precizat Dan Popescu.



Potrivit şefului Salvamont Sibiu, a mai fost evacuată, zilele trecute, cu elicopterul SMURD, o turistă din Polonia, rănită tot în Munţii Făgăraş.



"Ieri seară au fost alte două solicitări cu persoane rătăcite în zona Lacului Capra şi azi noapte încă un grup s-a rătăcit nereuşind să ajungă la Cabana Podragu. De asemenea, o persoană de 61 de ani din Polonia a fost evacuată cu ajutorul elicopterului SMURD de la Podul Giurgiului, Munţii Făgăraş", a explicat Dan Popescu.

Salvamontiștii au intervenit și în Marmureș

"Alarma in derulare a SPJ Salvamont Maramures in zona "La Povăți" zona care apartine de comuna Ieud, pe deal spre Targu Lapus. Apelul venit prin 112 ne-a informat despre faptul ca intr-o zona cu acces dificil un barbat s-a rasturnat cu Jeep-ul fiind in acest moment inconstient cu otoragie , in stare grava.Salvatorii montani se deplaseaza de urgenta in zona mentionata avand la ei toate echipamentele medicale unei astfel de interventii.Revenim cu amanunte din teren... Adineauri a fost solicitat si elicopterul si se va deplasa echipajul POA Jibou in zona mentionata.Barbatul cu Jeep-ul este cazut intr-o râpă fiind necesara interventia salvamontistilor pentru extractie si transport -predare la elicopterul care urmeaza sa soseasca in sprijin.In acest moment echipajul de prim ajutor EPA Bogdan Voda este la.fata locului si ii acorda primul ajutor barbatului care este in stare grava. Echipajele EPA Bogdan Voda si SMURD TIM Baia Mare au reusit stabilizarea barbatului, barbatul fiind intubat.Acesta se afla in padure cu un utv , info primite de la apelant fiind eronate, atat locatia zonei in care s-a produs accidentul cat si amanuntele importante despre accident si nu a tinut cont de sfaturile oferite de salvamontisti. Barbatului i-a fost acordat primul ajutor de echipele medicale ale TIM si EPA. Acesta nu si-a revenit din starea de inconstienta si a fost preluat in acest moment de elicpoterul de la POA Jibou si va fi transportat la UPU Baia Mare.Salvatorii montani se vor retrage din misiune la baza Salvamont," anunță Salvamont Maramureș.

