Eduard Novak, explicaţii după ce Ana Maria Popescu l-a lăsat cu mâna întinsă. Federaţia de Scrimă, reacţie: "Susţinem toate punctele de vedere ale Anei, oficial"

UPDATE; Federaţia Română de Scrimă anunţă că susţine oficial toate declaraţiile făcute de Ana Maria Popescu la venirea sportivei de la Tokyo.

"Fără părinți, nu putem duce copiii la competiţii internaționale. Avem nevoie de bani, de săli, de antrenori. Susținem oficial ceea ce a spus Ana Maria. Este adevărat că noi, ca Federație, nu avem suficiente resurse financiare pentru a investi și la categorii mici de vârstă, unde e necesar să aibă un calendar international complet. E sport de luptă, este foarte important să întâlnești adversari în competițiile importante, să știi unde ești și ce mai ai de pregătit. Pentru ca la Euro și la Mondiale să poți lupta pentru medalii.

Ca senior, Ana a avut ce trebuie, dar cei mici, speranțele, cadeții, juniorii nu au suficiente competiții. Costă mult. De ani de zile ne bazam pe părinți. Ca Federație, cu sponsori, părinți și MTS reușim să participam la Europene sau Mondiale, unde sportivii anul acesta au fost pe podium. La cadeți am obținut chiar titlul mondial sabie masculin individual.

Ana este exemplu pentru copii. A doua zi după medalia de argint, la un eveniment organizat la Arcul de Triumf a venit o fetiță de 5 ani, care vrea să fie Ana Maria. Sălile sunt pline de copii. Avem nevoie de o nouă sală. Nu e suficientă Floreasca. Avem nevoie de antrenori. Aceștia își dedică toață săptămâna meseriei. Sâmbăta și duminica sunt alături de sportivi la competiții, cantonamente. Veghează sportivii tot timpul. Acești oameni trebuie motivați financiar. Fac un lucru deosebit. Modelează copii, îi educă până la titlurile de campioni.

Provocarea noastră, ca Federație, e să degrevăm părinții, pentru că asceştia susțin participarea cadeților în competiții internaționale. La Mondiale și la Europene noi îi putem susține doar pe cei mai buni, restul prin sponsorizări găsite de părinți.

Susținem toate punctele de vedere exprimate de Ana, oficial. Avem nevoie de un buget mai mare pentru a investi în calendarul internaţional al copiilor care vin din urmă. Daca ar fi susținuți constant, la Olimpiadele viitoare avem șanse la medalii. La sabie masculin, unde suntem campioni europeni de tineret, alaturi de Iulian Teodosiu, sunt șansa noastră pentru Paris", a declarat Roxana Scarlat, secretar de stat la Federaţia de Scrimă, la Radio Gold FM.

Roxana Scarlat este medaliată cu argint la Olimpiada de la Atlanta 1996, în proba pe echipe. Tot în proba pe echipe este cvadruplă vicecampioană mondială şi europeană, iar la simplu a luat locul 2 la individual compus, în 1997.

- ştirea iniţială -

"Am mers cu mare emoție și bucurie să îi întâmpin astăzi pe sportivii noștri care au revenit de la Tokyo. M-am întristat însă că interpretarea dată de presă declarațiilor mele de acum câteva zile a umbrit bucuria pe care Ana Maria Popescu o merită pentru medalia obținută cu atâta muncă. Știu ce greu se câștigă o medalie, știu câtă muncă e în urmă, câți ani de sacrificii și renunțări. Ca ministru, dar și ca sportiv, îmi pare rău că un astfel de moment, care trebuia să fie unul de fericire, este întunecat de un scandal de presă. Nimic din cele declarate de mine nu a fost îndreptat împotriva Anei Maria Popescu, pentru care am toată aprecierea și admirația. Este o sportivă de mare valoare, iar medalia ei vine pe fondul multor ani de muncă, nu al celor șase luni de când sunt eu ministru. Răspunsul meu la o întrebare legată de buget a fost interpretat și comentat ca un atac la adresa Anei. Citiți, vă rog, postarea mea din momentul câștigării medaliei! Aceea este declarația mea despre ea. Mă doare să vad sportivii loviți. Cuvintele dor mai mult decat faptele. Titlurile din ziare, așa cum a afirmat și Ana, dor și mai mult", a scris Eduard Novak pe Facebook.

"Felicitări din suflet, Ana Maria Popescu! O victorie pe care o meritai, un argint muncit cât un aur, la doar un punct de acesta! Aceasta este realitatea lumii sportului, clipe și puncte fac diferența, uneori pe nedrept. În ochii noștri, argintul tău strălucește atât de puternic, încât ne aduce lacrimi de bucurie. Îți mulțumesc, îți mulțumim și te iubim!", scria atunci ministrul.

„Înainte de toate, mulțumim pentru frumoasa primire. Mă bucur să vă văd pe toți aici, este foarte important pentru noi, pentru sport în general. Măcar la Jocurile Olimpice să ne întâlnim și să ne vedem. Mă bucur că după 13 ani am văzut mai puține titluri cu «Brânză a pierdut aurul», dar încă mai sunt. Mă bucur că o parte dintre voi ați înțeles mesajul că un loc la Jocurile Olimpice se câștigă, oricum ar fi el. Simplul fapt că te-ai calificat acolo este un loc câștigat”, a spus sportiva, la venirea în țară.

„Mă bucur și mi-aș dori ca de acum înainte asta să vorbim despre sportivii români, indiferent că sunt la fotbal și sunt cei din echipa a doua probabil, indiferent că sunt la alt sport, să știți că toți colegii mei de acolo muncesc foarte mult. Am citit toate comentariile și toate declarațiile din ultimele zile. Am rămas cu același gust de la Rio, din 2016, înainte să luăm aurul. Nu e OK, oameni buni, pentru că indiferent dacă ne întoarce de acolo cu medalii sau fără, noi muncim la fel, și noi, dar și antrenorii noștri”, a adăugat ea.

„Am în spatele meu patru oameni, atât am avut. Pe lângă ei, apropo de finanțare, domnule ministru, am avut sportivi de 43 de ani care s-au retras din activitate pentru că nu mai am alții. Îmi doresc foarte mult să ajungeți dumneavoastră la Tokyo și să luați aurul acela pe care eu n-am fost în stare să-l iau. Credeam că mă așteptați cu cecul ăla de 5 milioane (n.r., euro), dar nu-i problemă mai avem timp să mi-l dați și să facem o sală nouă pentru copiii aceia!”, a mai spus Popescu în aplauzele celor din sală. Replica l-a lăsat mască pe ministrul Sportului, Eduard Novak.

