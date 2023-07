Eduard Hellvig, SRI, anunț. Radu Tudor: Tot timpul m-am întrebat de ce a ținut să facă acele precizări. Astăzi vom primi răspunsuri

Eduard Hellvig, directorul SRI, anunț major la ora 12:00

”Sunt convins că anunțul pe care-l va face Eduard Hellvig va fi unul esențial. Spun lucrul acesta pentru că, în cei peste 8 ani de mandat, Eduard Hellvig nu ne-a obișnuit cu ieșirile la rampă, cu declarațiile de presă, cu conferințele de presă. Putem număra pe degetele de la o mână interacțiunile sale publice. A avut două discursuri la universitatea pe care a absolvit-o, Babeș-Bolyai, unul dintre ele anul trecut în octombrie, care s-a constituit într-un soi de document extrem de relevant pentru cadrul democratic al României. Foarte probabil, anunțul pe care-l va face va fi în sensul celor afirmate în acel discurs. Tot timpul m-am întrebat de ce a ținut Eduard Hellvig să facă acele precizări care țin și de clasa politică, și de modernizarea României, și de prezentul și viitorul SRI. Probabil astăzi vom primi niște răspunsuri. Cu siguranță e un anunț care va stârni multe rumori și comentarii în viața publică românească” consideră jurnalistul Radu Tudor.

După ce analistul politic Bogdan Chirieac și-a exprimat temerea că Eduard Hellvig și-ar putea da demisia de la conducerea SRI, Radu Tudor a spus că această temere s-ar putea să fie justificată.

”Au existat, în ultima perioadă, dialoguri intensificate între președintele României și directorul SRI, în primul rând pe fondul celei mai mari provocări de securitate cu care se confruntă România de la căderea comunismului, sutele de kilometri de graniță terestră cu Ucraina, transformarea bazinului Mării Negre într-o zonă de război, 5000 de militari NATO prezenți pe teritoriul României pentru a ne întări apărarea și securitatea, toate descriu un cadru extrem de complicat și România are de făcut față, cu 4-5-6 oameni pricepuți în fruntea statului, unor astfel de provocări. Dacă Eduard Hellvig decide să se retragă, cred că gestul ar putea să vină ca un element de neutralitate absolută a SRI înaintea unui an electoral foarte complicat. Eduard Hellvig este cel care a propus președintelui României trecerea în rezervă a 46 de generali din SRI, a reformat din temelii SRI, care are astăzi o schemă instituțională ce nu mai are absolut nimic de-a face cu tot ce a fost în trecut, conexiunile sunt extrem de puternice cu serviciile aliate, cu toți cei care au desfășurat și desfășoară acțiuni comune împreună cu SRI. Dacă Eduard Hellvig va decide să se retragă, va fi o foarte mare pierdere, dar e o decizie pe care a luat-o după un dialog intens cu Klaus Iohannis” a mai spus Radu Tudor, la Antena 3.

