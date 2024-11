e-Transport, Ponta acuză un jaf la adresa privatului, ce a putut face ANAF. Chirieac: I-ați spus lui Ciolacu? Asemenea ticăloșie se întâmplă în curtea lui

Victor Ponta, candidat PSD Dâmbovița pentru Camera Deputaților, a abordat un subiect care a afectat foarte mulți cetățeni, mai exact „ticăloșia” sau „jaful la adresa celor din privat” prin intermediul e-Transport.

„Mi-a arătat cineva ieri, și nu l-am crezut, am stat și am verificat, chestiunea cu e-Transport”

Victor Ponta: „În turul 2, nu o să vorbesc despre Simion sau Lasconi. Eu o să vorbesc despre ce cred eu că trebuie să facă guvernul, după ce Ciolacu ajunge președinte și pleacă de la Guvern. O să avem un alt prim-ministru și un alt guvern. Anul 2025 va fi unul foarte greu, dar în același timp și un an al marilor oportunități. O să fie un an cu mulți bani europeni care nu s-au încasat până acum, cu banii privați care vor să vină în România și nu trec de 7000 de administrații, agenții, ministere și nu știu ce. Toată lumea zice: 'domnule, vrem să venim să investim în Portul Constanța, în aeroportul Otopeni care e un dezastru,' și de fiecare dată ne lovim de ceva. Primul-ministru zice 'da', ministrul zice 'da', și nu se întâmplă nimic. După care oamenii vin să bage bani privați. Mi-a arătat cineva ieri, și nu l-am crezut, am stat și am verificat, chestiunea cu e-Transport. Mă ce naiba e e-Transport? Și zic ei: 'Acum trebuie să vă dăm un cod, noi, cei de la ministerul de Finanțe'. Au dat normele de aplicare vineri seară, au intrat în vigoare luni dimineață, și luni dimineață era ANAF în control să dea amenzi. Oamenii au zis: 'domnule, stați un pic. De ce ne tratați ca pe hoți? Suntem noi cei care plătim la buget cei mai mulți bani, care angajăm români și altele. Cum adică ați dat vineri seară și luni dimineață ne dați amenzi?' ”

Bogdan Chirieac: „Lui Marcel Ciolacu i-ați spus chestia asta? Ce a zis? Adică, e campanie electorală, dar totuși o asemenea ticăloșie se întâmplă în curtea lui.”

Victor Ponta: „I-am spus. Normal că i-am spus. E un jaf la adresa celor din privat, care, de fapt, au ținut România cât de cât pe linia de plutire. Nu o să o mai țină la anul în felul acesta. Eu acum am un nou model în viață, dar din păcate nu la bani. Mă refer la domnul Musk. S-a zbătut în campanie și a zis: 'avem 460 de agenții în SUA. Un fel de 460 de ministere. Nu ați vrea totuși să lăsăm oamenii aceia să muncească? Să treacă în privat? Să-i tăiem?' Nu știu dacă va putea sau nu. Eu sunt foarte curios. Eu m-am autopropus și am zis: 'Nu vreau nicio funcție guvernamentală decât asta. Vreau eu să vin să fac restructurarea și să tăiem la administrația publică.' ”

