După moartea lui Gianluca Vialli, foştii săi colegi se tem pentru sănătatea lor. Florin Răducioiu: Făceam perfuzii cu un lichid roz

Dino Baggio, Massimo Brambati şi chiar şi Florin Răducioiu pun sub semnul întrebării medicamentaţia pe care au primit-o în timpul carierei, după ce fostul lor coleg, Gianluca Vialli, a murit.

După cuvintele lui Dino Baggio (”Nu m-am dopat niciodată în cariera mea. Însă, după moartea unui prieten precum Gianluca Vialli şi a multor alţi jucători ai generaţiei mele, aş vrea să ştiu dacă de-a lungul timpului substanţele pe care le-am luat şi erbicidele împrăştiate pe terenurile unde am jucat le-ar fi putut cauza bolile”), şi alţi foşti fotbalişti îşi mărturisesc temerile.

Unii dintre ei admit chiar consumul nejustificat de medicamente şi substanţe pentru nişte subiecţi sănătoşi. Cum este cazul lui Massimo Brambati. Fostul fundaş al echipelor Bari şi Torino a vorbit la emisiunea Processo de pe canalul 7 Gold: ”Şi mie mi-e teamă - a spus el - însă acum douăzeci de ani, atunci când am vorbit am primit de la FIGC (Federaţia Italiană de Fotbal) o scrisoare de ameninţare. În perioada în care am jucat într-un club al cărui nume nu-l voi aminti, obişnuiam să iau înainte de meci Micoren de parcă ar fi fost caramele. Pe atunci nu era interzis, dar după câţiva ani a devenit interzis. Luam şi Anemina, o substanţă care nu era dopantă, dar al cărui efect l-am simţit din plin. Nu eram obosit, aveam bătăile inimii accelerate şi o mai mare promptitudine a reflexelor”.

Era imposibil să refuzi, explică Brambati: ”Aveam 20 de ani şi îmi spuneau că făcând o perfuzie aş fi avut o performanţă mai bună. Erau antrenori care se enervau dacă nu o făceai. Prescriau substanţe care atunci nu erau totuşi considerate dopaj. Azi, când aud de anumite lucruri care li se întâmplă jucătorilor din vremea mea, mă încredinţez lui Dumnezeu”, a zis el conform Rador.

Răducioiu: ”Am luat pastile şi medicamente înainte de meciuri”

Nedumeriri similare cu cele exprimate de Florin Răducioiu, fost atacant la Bari, Verona, Brescia şi Milano. '”Făceam perfuzii cu un lichid roz'”, a dezvăluit el din România, la emisiunea Sport Report de pe Orange Sport. Am luat şi nişte medicamente - a recunoscut el - şi acum îl voi suna pe medicul care ne asista la Brescia pentru a înţelege mai multe şi pentru a afla ce medicamente am luat acolo, dar şi la Milano şi Verona. În cuvintele lui Răduciou revin ideile exprimate de Brambati: ”Nu ştiam ce luăm. Ni s-a spus mereu că sunt vitamine, glucoză. Făceam perfuzii cu acest lichid roz înaintea meciurilor. Îmi amintesc perfect de bine”. ”La Milano luam pastile. Am spus-o înainte şi după moartea lui Gianluca Vialli, trebuie investigate motivele acestor decese premature în rândul fotbaliştilor”.

Răspunsul antrenorului echipei naţionale, Roberto Mancini, un apropiat al lui Gianluca Vialli, atunci când i s-a cerut să comenteze cuvintele lui Dino Baggio, a fost laconic: ”Habar n-am, însă trebuie să fim prudenţi cu aceste declaraţii”.

