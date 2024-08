După câtă vreme de la divorț este indicat să intri într-o relație sănătoasă. Radu Leca, despre ”prietenii cu beneficii”: Sunt lucruri total diferite

După divorț multe persoane sunt dispuse să accepte orice fel de relație, care să îi valideze, iar specialiștii afirmă că aceste relații sunt unele ”pansament” și a cărei durată este până la vindecarea sufletească de după divorț.

Din acest motiv, psihologul Radu Leca a explicat că este nevoie ca persoanele care at trecut printr-un divorț să aștepte ”un timp definit, până la un an, un an și jumătate, în care să faci terapie, să mergi la spa, să ai grijă de tine, să mergi la sală, să reînveți să mănânci, să faci lucruri bune, să începi să faci ceva cu viața ta, dacă nu, să mergi măcar la dezvoltare personală sau la un psihoterapeut bun. Dacă după trei ani știi că nu a fost nimeni în viața ta și te-ai lipit de cineva, cu acel om, se spune în cărți, că e bine să rămâi cât mai mult timp, măcar 30 de ani”, a explicat psihologul Radu Leca în cadrul emisiunii Ultrapsihologie de la DC News TV și DC News.

”Este indicat, ceea ce ai spus ar fi perfect. Dacă toată lumea care trece prin această experiență ar urma, eu sunt de principiul că trebuie minumum 2 ani, iată, ne-am apropiat pe partea aceasta de teorie.

Mai este un aspect, unde singurătatea devine foarte greu de suportat și devine foarte zbuciumată. În momentul în care începi să simți nevoia unei conexiuni, și în mod special conexiunea sexuală. Am întrebat persoane care au trecut printr-o astfel de experiență: Cum este?

Nu am întâlnit nicio persoană care să spună: Oh, este un lucru peste care trecut foarte ușor și este ok. Este foarte dificil. De multe ori și această tendință ne poate duce să intrăm într-o astfel de relație care nu este potrivită pentru noi. Să realizăm o legătură sexuală, care să fie foarte bună, dar să fie doar un punct din multele puncte pe care trebuie să le aibă o relație potrivită, ca cea de după trei ani”, a spus psihoterapeutul Horia Ungurean.

Leca: Prieteni cu beneficii, o noțiune veche de 60 de ani

”Ideea cu structura de sexualitate este importantă, dar oamenii trebuie să înțeleagă un lucru foarte simplu. Sexul care își este cerut de corp nu are nicio legătură cu un parteneriat definitiv. Sunt lucruri total diferite.

De aceea există pe lumea aceasta o noțiune care vine din SUA, începând cu anul 1965, în care se vorbea despre prieteni cu beneficii. Această prietenie cu beneficii restructurează conglomeratul de vinovății acumulate în interiorul nostru, care este cumva distrusă pentru că se reactivează o veche relație avută, strict pentru sex. (...)

Confortul sexual frigidizează relația cu noul partener. Practic vei ajunge mai greu la orgasm cu noul partener față de vechiul partener, fiindcă tu pui în balanță totalitatea experiențelor avute”, a mai spus Radu Leca.

Horia Ungurean: Este în ordine să recurgă la o astfel de metodă

În acest sens, psihoterapetul Horia Ungurean a ținut să puncteze că ”nu toată lumea reușește să înțeleagă sau să facă acest pas. Să nu se înțeleagă că este obligatoriu.

Cei care înțeleg și știu despre ce este vorba, este în ordine să recurgă la o astfel de metodă, dar din ce am întâlnit eu, majoritatea au spus că nu vor să facă acest pas doar din perspectiva că leagă foarte mult partea emoțională de partea sexuală. Și atunci le este foarte greu, dar în același le este și foarte greu să depășească această perioadă.

La fel cum ai zis și tu, activitatea aceasta fizică este un lucru greu de făcut. Pentru că dacă tu nu ai avut în obișnuință să faci activitate fizică în cuplu, e foarte greu să găsești asta ca o soluție. E de preferat să începi să faci sport pentru a te ajuta să te eliberezi de acele gânduri, emoții, atunci cțnd te simți singur”, a mai spus Horia Ungurean.

