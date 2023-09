Drulă: USR va depune moţiune de cenzură pe marginea pachetului de măsuri fiscale. Discutăm cu toți, mai puțin cu AUR

Parlamentarii USR vor depune moţiune de cenzură pe marginea pachetului de măsuri fiscale, a precizat liderul Uniunii, deputatul Cătălin Drulă, care spune că are susţinerea şi din partea unor parlamentari liberali.

'Am luat act, în această dimineaţă, de pachetul de creştere a taxelor propus de Marcel Ciolacu, cu sprijinul PNL, subliniez. Dacă de la PSD, de la Marcel Ciolacu, un partid socialist, ne-am fi aşteptat la acest tip de comportament în care bagă mâna în buzunarul românilor pentru a hrăni clientela de partid, aceste lucruri nu ar fi fost posibile fără complicitatea PNL, fără complicitatea ministrului de Finanţe, care este din partea PNL, domnul Boloş, un partid care a uitat să fie liberal, un partid care nu este de dreapta. Evident, ne vom opune cu toate forţele acestui act profund nedrept care loveşte în economia românească, loveşte în antreprenori, în profesiile liberale, în oricine poate, în mintea lor, să contribuie cu bani la succesul clientelei politice PSD şi PNL, la plata pensiilor speciale, la plata sinecurilor, la finanţarea clientelei de partid. Asta înseamnă şi moţiune de cenzură, pentru care discutăm cu toate forţele democratice din Parlament', a declarat Drulă, într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament.

El a dorit să transmită românilor 'un mesaj de încredere', respectiv faptul că 'la anul vor avea o opţiune cu adevărat de dreapta - Polul care se va forma în jurul USR'.

'Nu trebuie niciodată să mai existe o asemenea minciună electorală ca cea de acum trei ani, în care s-a cerut un vot de dreapta pentru a implementa, iată, politici socialiste, cu mâna domnului Ciucă a domnului Iohannis, a domnului Bode, a domnului Boloş. Nu ar putea Marcel Ciolacu să crească taxele românilor fără PNL, un partid iată de stânga, un partid cu politici anti economice. (...) Eu am înţeles din declaraţiile pe care le-a dat domnul preşedinte Kelemen Hunor că iau în calcul şi să semneze o moţiune de cenzură. Cred că este nevoie de toate forţele democratice din Parlament care să transmită un semnal acestei guvernări anti-româneşti, anti-economia românească - că Parlamentul se opune acestor măsuri şi este important să punem această moţiune pe masa Parlamentului din următorul motiv, şi o să fiu foarte sincer: această moţiune nu are şanse să treacă fără voturile PNL. Şi cum arată acest partid capturat, care nu mai este un partid de dreapta, probabil nu va trece', a explicat liderul USR.

El a menţionat că USR discută cu toate forţele democratice din Parlament, mai puţin cu 'extremiştii de la AUR'.

'Avem discuţii cu toate forţele democratice din Parlament, avem în lucru textul acestei moţiuni de cenzură şi vom face tot ceea ce ţine de noi ca să putem depune această moţiune de cenzură. Nu există acest concept de 'moţiune iniţiată de AUR'. AUR nu are nici semnături ca să depună o moţiune, nici ca să cheme miniştrii în Parlament, nici ca să depună atacuri la Curtea Constituţională, ceea ce fac este să maimuţărească aceste procese depunând un număr mult inferior de semnături celui necesari. Nu nu vom discuta cu extremiştii din Parlament, vom discuta cu forţele democratice pentru a depune o noţiune de cenzură împotriva acestui pachet de lege antiromânesc', a precizat Drulă. Întrebat dacă are semnale că parlamentari ai PNL vor semna moţiunea de cenzură, el a confirmat: 'Da. Din păcate, nu suficient că am opţiunea să treacă, dar avem semnal în acest sens', conform Agerpres.

