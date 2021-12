Două puncte de trecere suplimentare vor fi deschise la frontiera cu Ungaria.

Veste bună pentru românii care vin acasă de sărbători. Autorităţile deschid două puncte de trecere suplimentare la frontiera cu Ungaria, în judeţul Arad, respectiv Variaşul Mic şi Nădlac III, acestea urmând să preia o parte dintre călătorii care vin în ţară în această perioadă. Purtătorul de cuvânt al Poliţiei de Frontieră Arad, Andrei Dincă, a declarat luni, pentru Agerpres, că cele două puncte sunt deschise în funcţie de numărul de călători care ajung la graniţa română.



"Cele două puncte ocazionale sunt operaţionale, sunt folosite de personalul din zona de frontieră în zilele de weekend, urmând ca dacă situaţia o va impune, în acord cu partea maghiară, să fie folosite şi in celelalte zile din săptămână. Orice modificare privind redirecţionarea traficului o vom comunica public", a declarat Dincă.

50.000 de români au intrat în România în acest weekend





În weekend-ul care a trecut, prin cele mai importante puncte de trecere aflate în judeţul Arad - Nădlac I şi Nădlac II - au intrat în România aproximativ 50.000 de persoane, în 48 de ore.



Luni, timpii de aşteptare la intrarea în ţară erau normali, de cel mult 30 de minute la Nădlac II, unde sunt deschise şapte artere pentru traficul uşor şi turistic.



La Nădlac II este deschisă şi o arteră specială pentru persoanele vaccinate care vin în România, acestea având de aşteptat mai puţin pentru formalităţi. Traficul la frontiera cu Ungaria s-a intensificat încă de săptămâna trecută, mai ales pentru că mulţi români care lucrează în străinătate vin acasă de sărbătorile de iarnă.

Arafat, despre aglomerația din vămi

Raed Arafat a vorbit astăzi despre cozile de la punctele de trecere ale frontierei.

"Astăzi dimineață la ședința cu domnul ministru, la prezentarea situației, situația era sub control. A trecut valul de care vorbiți dvs, mai ales că a intrat și PLF-ul acum, formularul de localizare care va simplifica lucrurile, dar clar este că oamenii trebuie să înțeleagă că dacă nu e vaccinat sau chiar dacă e vaccinat, acest PLF va trebuie să fie completat înainte să ajungă la graniță, exact cum se întâmplă și în alte țări. Sunt țări care cer cu 24 de ore înainte să fie completat. Oamenii îl completează când merg în orice țară și România acum fix aceeași regulă, ceea ce înseamnă că aceste formulare vor trebui completate înainte și doar prezentate la sosirea la graniță. Nu se va mai cere declarația care s-a cerut până acum de DSP. Într-adevăr, persoanele vaccinate care vin din UE, plus persoanele trecute prin boală, este mult mai ușor să treacă decât persoanele care vin nevaccinate, chiar dacă sunt testele pentru că există niște reguli pentru zonele sub incidență roșie. Astfel de măsuri le veți vedea aplicate și de alte țări europene.", a spus Raed Arafat. Citește mai mult AICI.

