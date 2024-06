Două avioane s-au ciocnit în aer la un spectacol aviatic. Cel puțin un mort în urma evenimentului

Un spectacol aviatic, desfășurat în sudul Portugaliei, la care participau șase avioane de mici dimensiuni, s-a încheiat, duminică, tragic pentru piloții a două aparate de zbor. Unul dintre ei a murit, în timp ce al doilea a fost rănit într-o coliziune, a anunțat forțele aeriene, relatează AFP, scrie Agerpres.

Cele două avioane ”au fost victime ale unui accident în timpul unei demonstrații aeriene” la care participau șase aparate de zbor, la puțin timp după 16.00, ”în timpul Beja Air Show”, precizează forțele aeriene într-un comunicat.



În urma acestei coliziune, o persoană ”cu cetățenie spaniolă” a murit, au adăugat acestea într-un scurt comunicat. Contactată de AFP, o purtătoare de cuvânt a armatei a precizat că este vorba despre un pilot al unuia dintre avioanele intrate în coliziune.

Potrivit armatei, un pilor de naționalitate portugheză a fost și el rănit ușor. ”El a beneficiat de îngrijiri de urgență” înainte de a fi ”transportat la spitalul din Beja”, oraș de 25.000 de locuitori din sudul țării, precizează comunicatul.

WATCH



Two planes collide and crash during an airshow in Portugal, resulting in at least one pilot's death. pic.twitter.com/1oxBLV4KlA