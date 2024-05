Donald Trump huiduit și batjocorit la Convenția Națională a Libertarienilor /video

Libertarienii, care cred în guvernare limitată și libertate individuală, îl acuză pe Trump, republican, pentru grăbirea creării unui vaccin împotriva COVID-19 în perioada în care a fost președinte și pentru că nu a făcut mai mult pentru a opri restricțiile de sănătate publică impuse nevaccinaților în timpul pandemiei.

Când Trump a urcat pe scenă la Washington, s-au auzit huiduieli și batjocuri puternice. O secțiune mai mică din public, susținătorii lui Trump, l-au aplaudat. Cu puțin înainte de apariția sa, un membru al Partidului Libertarian a strigat: "Donald Trump ar fi trebuit să ia un glonț!"

LMAOO trump getting mercilessly BOOED by Libertarians is my new favorite video clip ???????????? pic.twitter.com/fmRRIJj3ve — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) May 26, 2024

Campania lui Trump nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii despre primirea ostilă.

Libertarienii au obținut doar 1,2% din votul național în 2020, sau aproximativ 1,8 milioane de voturi, dar alegerile din noiembrie ar putea fi decise de doar zeci de mii de voturi în câteva state decisive, astfel că Trump încearcă să atragă o parte din susținerea libertariană.

Candidatul independent Robert F. Kennedy Jr., care a vorbit și el la convenție vineri, spera să atragă susținere.

Președintele Partidului Libertarian, Angela McArdle, a decis duminică că Trump nu era calificat să fie nominalizat ca candidat al partidului, deoarece nu a depus documentele de nominalizare.

"Motivul pentru care nu am depus documentele pentru Nominalizarea Libertariană, pe care aș fi obținut-o absolut dacă aș fi vrut (așa cum toată lumea și-a dat seama din entuziasmul mulțimii aseară!), a fost faptul că, fiind Nominalizat Republican, nu am voie să am Nominalizarea unui alt Partid," a spus Trump pe Truth Social.

Partidul l-a selectat pe Chase Oliver, candidat la alegerile pentru Senatul Georgiei din 2022, drept candidat prezidențial, a spus duminică într-o postare pe X.

TRUMP SE DECLARĂ ACUM LIBERTARIAN

Trump, care a fost președinte între 2017 și 2021, a subliniat imediat în discursul său de sâmbătă cele 88 de acuzații penale pe care le confruntă în patru procese federale și de stat.

"Dacă nu eram libertarian, acum sunt," a spus el sâmbătă. El a denunțat administrația președintelui Joe Biden, adversarul său în rematch-ul din 5 noiembrie, și pe democrații lui Biden ca fiind parte a unei "creșteri a fascismului de stânga".

Trump încerca să facă apel la libertarieni, care au mai multe în comun cu pozițiile politice republicane decât cu cele democrate în privința taxelor și dimensiunii guvernului, în ceea ce se așteaptă să fie o alegere strânsă.

El a adăugat: "Nu ar trebui să ne luptăm între noi." El a cerut libertarienilor să colaboreze cu el pentru a-l învinge pe Biden, un apel întâmpinat de multe huiduieli, deși majoritatea covârșitoare din mulțime era ferm împotriva lui Biden și a administrației sale.

Apariția lui Trump la adunarea libertariană, neobișnuită pentru un candidat republican la Casa Albă, a semnalat, de asemenea, cât de serios iau el și campania sa amenințarea candidatului terț Kennedy, care a fost eliminat rapid din nominalizarea prezidențială a partidului duminică.

Trump a intensificat atacurile asupra lui Kennedy, care candidează ca independent, numindu-l recent un "fals" susținător al anti-vaccinării.

Kennedy a adresat partidul pe rețelele de socializare duminică, scriind "Deși poate nu suntem de acord asupra fiecărui aspect, valorile noastre fundamentale de pace, libertate de exprimare și libertăți civile ne fac aliați naturali."

Sondajele de opinie sugerează că Kennedy va sifona voturi atât de la Trump, cât și de la Biden, dar nu este încă clar care dintre candidații majori va fi mai afectat de candidatura lui Kennedy la Casa Albă.

Organizatorii Partidului Libertarian au spus că Biden a fost și el invitat să vorbească la convenție, dar a refuzat să participe.

"Partidul Libertarian poate face o mare diferență. Dacă ne unim, vom fi de neoprit," a spus Trump, întâmpinat de un amestec de aplauze și huiduieli.

Trump a spus că este un "libertarian fără să încerce să fie unul," și că Partidul Libertarian ar trebui să îl susțină, o altă afirmație întâmpinată cu huiduieli și batjocuri.

LMAOO trump getting mercilessly BOOED by Libertarians is my new favorite video clip ???????????? pic.twitter.com/fmRRIJj3ve — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) May 26, 2024

Neabătut, Trump a luat în derâdere mulțimea, spunând că, dacă nu îl susțin, vor continua să obțină doar o mică parte din sprijinul alegătorilor la alegerile naționale.

El a promis să pună un libertarian în cabinetul său dacă câștigă alegerile, ceea ce a fost întâmpinat cu strigăte de "prostii!"

Trump a obținut însă aplauze pentru o promisiune. Un strigăt de adunare pentru libertarieni este cazul lui Ross Ulbricht, care ispășește o condamnare pe viață pentru crearea și operarea site-ului Silk Road, care a permis utilizatorilor să cumpere și să vândă droguri și alte produse ilegale în secret.

Libertarienii cred că sentința lui Ulbricht din 2015 reprezintă o exagerare a guvernului și a sistemului judiciar. În fața unei mulțimi care ținea pancarte cu "Free Ross," Trump a promis să commuteze sentința lui Ulbricht dacă câștigă din nou Casa Albă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News