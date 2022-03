Doi suceveni au mers la Kiev să se convingă că e război: Soldatul a luat-o la fugă cu paşapoartele noastre în mână

"Ne-am decis sâmbătă să mergem până în Ucraina să vedem care-i situaţia de acolo, dacă e chiar la fel de grav cum se spune la ştiri. Am decis să plecăm prin nişte sate din apropierea Kiev-ului, unde s-a zis că e zonă bombardată. Am fost pe acolo şi într-adevăr pe la sate erau locuinţe fărâmate, absolut tot distrus. Când ne-a oprit o data la check point şi i-am dat paşapoartele soldatului a început să se bombardeze lângă noi. Soldatul a luat-o la fugă cu paşapoartele în mână. După ce a ajuns el în şanţul respectiv ne-a făcut semn să mergem și noi acolo. Am lăsat şi noi maşina, am fugit acolo, ne-am ascuns, am stat vreo 10 minute acolo, s-a liniştit bombardamentul. Apoi ne-a făcut semn să ne suim în maşină şi să fugim. Ne-a arătat direcţia în care să plecăm, în partea opusă. Am plecat în direcţia respectivă", a declarat unul dintre tineri, conform suceavalive.ro.

Unul dintre ei a fost voluntar la Vama Siret

„Eu am fost voluntar înainte de asta două săptămâni în vama Siret şi ne-am decis sâmbătă să mergem până în Ucraina să vedem care e situaţia de acolo, dacă chiar e chiar la fel de grav cum se spune la ştiri. Iniţial am trecut în Cernăuţi, din Cernăuţi am decis să mergem până în Capitală. Am parcurs 8 ore până în Kiev şi am trecut undeva de 40-50 de check point-uri. Ne-au tot oprit şi a trebuit să arătăm paşaportul, ne-au întrebat unde mergem, ne-au controlat pe maşină.

Era foarte multă armată, soldaţi la tot colţul cu puşti, cu saci de nisip. Ne-am căutat un hotel unde să stăm peste noapte, l-am găsit online, am făcut rezervare şi când am mers la hotelul respectiv nu mai era nimeni, era totul închis. Şi pentru că deja se făcuse ora 9 nu mai puteam circula pe stradă, a trebuit să râmânem peste noapte în maşină. Stând în maşină, era în jur de ora 10 şi s-a auzit că s-a dat o bombă undeva, o rachetă. S-a auzit o bubuitură foarte tare şi după scurt timp au început sirenele să sune. Au sunat sirenele toată noaptea. S-a auzit că s-a dat o bombă undeva, o rachetă. Dimineața am văzut la ştiri că s-a bombardat centrul, un shopping center care era la jumătate de oră de noi”, au mai spus aceştia.

