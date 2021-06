Doi câini au păzit ore în șir trupul neînsuflețit al unui cioban din Cluj

Doi câini au păzit ore în șir trupul neînsuflețit al stăpânului lor, un cioban din Cluj. O poveste emoționantă care demonstrează devotamentul acestor animale.

Totul s-a întâmplat joi, când bărbatul de 65 de ani, din comună Cornești, cioban la o stana din zona, a dispărut fără urmă. A fost căutat de proprietarul oilor și de mai mulți oameni, iar după 15 ore, a două zi, bărbatul a fost găsit decedat, pe un câmp din localitatea Bârlea, în plină sălbăticie, scrie Dejeanul. Impresionant este că alături de el erau cei doi câini ciobănești pe care chiar el i-a crescut, și care nu s-au dezlipit deloc de cadavrul stăpânului lor ore în șir.

La față locului au ajuns mai multe echipaje de polițiști. Chiar și oamenii legii s-au apropiat greu de cadavru pentru că animalele nu lăsau pe nimeni să ajungă lângă stăpânul lor, crezând că astfel îl protejează. Au ajuns și medicii de pe ambulanță acolo, dar din păcate nu au putut face nimic altceva decât să constate decesul bărbatului. Martorii spun că dacă cei doi câini nu ar fi păzit cadavrul ciobanului este foarte posibil ca acesta să fi fost mâncat de animalele sălbatice.Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Cluj în vederea efectuării necropsiei. Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească cum a murit bărbatul.

Un labrador i-a salvat viața stăpânei sale

Loialitatea unui câine nu se compară cu nimic - dovadă face și un labrador din California, SUA, care i-a salvat viața stăpânei sale imediat ce a observat un șarpe cu clopoței pregătit să o atace. Patrupedul a sărit în fața șarpelui, protejând-o astfel pe femeia care îl îngrijește.

Daily Star informează că femeia se afla în locuința sa, când un șarpe cu clopoței și-a făcut apariția pentru a o ataca. Câteva clipe mai târziu, patrupedul și-a împins stăpâna și a sărit el în fața șarpelui cu clopoței.

Femeia a povestit că 'nici nu am apucat să mă întorc. Marley (n.r. câinele) deja mă împinsese și s-a pus între mine și șarpe. Am simțit că mi se oprește inima. Primul meu gând a fost că îmi voi pierde prietenul. Am crezut că va muri.'

Labradorul a fost mușcat de șarpele cu clopoței de două ori. Ce a pățit după, afli AICI.