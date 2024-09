Director în Ministerul Agriculturii, pus sub acuzare de DNA. Care sunt acuzațiile ce i se aduc

Fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Gheorghe Ștefan, a fost pus sub acuzare de DNA pentru operațiuni incompatibile cu funcția sa.

Gheorghe Ștefan,, fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, în prezent director general al Direcției Generale de Pescuit din cadrul aceluiași minister, a fost pus sub acuzare de DNA pentru operațiuni financiare incompatibile cu funcția, după ce ar fi vândut, printr-o firmă a sa, plase de pescuit, importate din Thailanda, către diverse persoane care dețin ferme de pescuit.

Conform unui comunicat al DNA, Gheorghe Ștefan este acuzat de comiterea infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

Procurorii susțin că, în perioada septembrie 2021 - august 2024, în calitate de secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ulterior director general al Direcției Generale de Pescuit din cadrul aceluiași minister, în scopul obținerii unor sume de bani, Gheorghe Ștefan ar fi desfășurat activități comerciale în numele unei societăți comerciale pe care o deține în fapt, constând în vânzarea de plase de pescuit, importate din Thailanda, către diverse persoane care dețin ferme de pescuit, activități incompatibile cu funcțiile pe care le deținea acesta.

Concret, procurorii au stabilit cu privire la societatea comercială respectivă faptul că importă din Thailanda plase de pescuit confecționate din nylon, pe care le comercializează în țară, chiar dacă nu are niciun angajat începând din anul 2015, iar din 2018 înregistrează cifră de afaceri zero și datorii în fiecare an, informează Agerpres.

