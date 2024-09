Dinu Zamfirescu, acuzat de înaltă trădare pentru că a ajutat servicile secrete americane. Ce informații „culegea“ de la sovietici și i le transmitea Mariei Tănase

În cadrul unui interviu exclusiv la DC News, la emisiunea #Rezist, Dinu Zamfirescu, unul dintre cei mai vechi liberali în viață și membru CNSAS, a povestit o acțiune la care a luat parte, alături de mai multe cunoștințe, dar și de cunoscuta interpretă Maria Tănase, pentru a ajuta serviciile secrete occidentale să aibă mai multe cunoștințe despre mișcările pe care sovieticii le efectuau în România.

„Misiunea militară americană, dar și cea engleză, au ajuns la concluzia că sunt prea multe trupe sovietice în țară, mai multe decât erau prevăzute în convenția de armistițiu. Atunci, cineva de la serviciilor lor a încercat să afle informații pe baza numerelor de mașini care circulau în toată țara.

Printr-o cunoștință, care se cunoștea bine cu Maria Tănase, s-a aflat de acest lucru și s-a propus să adunăm numerele de mașini. Erau foarte multe mașini (n.r. sovietice) și mergeam pe stradă, notam numerele și dădeam listele. Maria Tănase nu se ocupa ea neapărat de treaba asta, dar printre altele ducea listele la americani și britanici.“, a mărturisit Dinu Zamfirescu.

Cine l-a denunțat pe Dinu Zamfirescu

Având în vedere că sovieticii nu erau instalați pe deplin la putere și Regele Mihai I încă nu fusese forțat să abdice, acțiunea lui Dinu Zamfirescu nu a părut riscantă, cel puțin la acel moment. Acesta avea să fie, însă, reclamat câțiva ani mai târziu de către soțul femeii care îi solicitase ajutorul.

„Eu cu un fost coleg de clasă, care mi-a devenit cumnat, eram angrenați în treaba asta. Nu ne era absolut deloc frică. Eram foarte liniștiți, dar poate aveam și un soi de inconștiență pe undeva. După câțiva ani am fost denunțați de soțul acestei doamne, care și-a denunțat soția, fiul și pe mine. Era medic.

Eu nu am recunoscut niciodată legăturile și anchetatorul mi-a pus declarația medicului în față. Am fost arestați, acuzați de crimă de înaltă trădare, iar acolo am stat 6-7 luni la Securitate, iar apoi la Jilava. Asta se întâmpla în 1947. Atunci a intervenit o destindere internațională, spiritul Genevei, și ni s-a dat drumul fără să fim condamnați“, a mai povestit, la #Rezist, Dinu Zamfirescu.

La finalul anului 1947, pe 30 decembrie, Regele Mihai I a fost determinat să abdice și să plece în exil. După acest moment, țara a intrat într-un proces de sovietizare care a aruncat în închisori toată intelectualitatea românească, în timp ce terenurile au fost colectivizate. Procesul de comunizare s-a mai diminuat la finalul anilor '50, când armata rusă a fost retrasă de pe teritoriul național.

