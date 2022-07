Dîncu: În teritoriile din Ucraina, ocupate de ruși, au început să se distribuie paşapoarte și se lucrează la sistemul de pensii și de salarizare

Realizator: Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, spunea astăzi aşa: "Acum geografia s-a schimbat. Vorbim despre mai mult decât republicile Doneţk şi Lugansk, vorbim despre regiunea Herson, despre regiunea Zaporojjie şi o serie de alte teritorii. Acest proces - probabil că e eufemismul folosit de Lavrov pentru război - va continua şi va continua în mod constant şi extrem de insistent". Ucrainenii se tem că ruşii nu au renunţat la planul de a anexa tot sudul Ucrainei, inclusiv Odesa. Asta ar însemna izolarea Ucrainei, ruperea ieşirii la Marea Neagră; de aici, şi consecinţele economice, dar şi ce ne e nouă teamă, că ar face legătura cu Transnistria şi, deci, ar ajunge până la graniţa României. Cât de îngrijorător este, domnule ministru?

Vasile Dîncu: E adevărat că ruşii nu s-au oprit, este clar că în această vară, chiar dacă operaţiunile au fost mai degrabă locale sau regionale, să spunem, şi a fost o perioadă în care s-au refăcut resursele, stocurile, în care s-au adus forţe proaspete, este clar că există un proces care este completat acum, cel de cucerire teritorială este completat cu cel de integrare a republicilor din această zonă în sistemul sovietic, în sistemul rusesc. Adică, a început să se distribuie în teritoriile ocupate, au început să se distribuie paşapoarte, s-a trecut deja la posturi de televiziune care fac emisiuni doar în limba rusă şi în stilul televiziunilor ruse, de asemenea, a început chiar să se lucreze la sistemul de pensii, la sistemul de salarizare. Deci, administraţia, cumva, este pusă în loc. Despre acest proces cred că vorbea mai degrabă Lavrov şi despre procesul, sigur, în care ei spun că nu au renunţat să recupereze toate teritoriile care sunt cu majoritate etnică rusă.

Deşi este foarte greu, în Ucraina de astăzi, să faci diferenţieri foarte clare, pentru că, istoric, a fost un melanj, un mozaic de etnii, istoria este complicată, Rusia kieveană este, de fapt, nucleul a ceea ce ruşii venerează ca fiind "Marea Rusie". Deci, este foarte complicat aici. Este cu siguranţă că ne îngrijorează şi acest lucru, chiar dacă în acest moment foarte multe din asemenea declaraţii rămân fără urmări în zilele care vin, dar este clar că ruşii nu au renunţat să meargă spre Odesa, să închidă, de fapt, acest cerc pe care vor să îl facă în zona sudică, de blocare a Ucrainei la Marea Neagră, şi sigur că de aici până la Transnistria şi a-i avea pe ruşi foarte aproape, o ameninţare pentru Republica Moldova, de asemenea, nu este decât un pas. Deocamdată, forţele ucrainene rezistă, au reuşit la Nikolaiev să reziste şi au şi o contraofensivă în această zonă. Să sperăm că sprijinul occidental, sprijinul NATO să fie suficient pentru ca să nu se ajungă la această situaţie.

Realizator: Americanii anunţă că vor trimite în Ucraina încă patru lansatoare HIMARS. Şeful armatei americane spune că preocuparea e mai degrabă pentru muniţie decât pentru aceste lansatoare. Ajutoarele ajung, dar există tot felul de informaţii, mai degrabă din surse ucrainene, care spun că ucrainenii nu prea reuşesc să gestioneze acest influx de armament, de ajutor militar, pe care să îl şi ducă rapid pe front. Aici NATO ajută?

Vasile Dîncu: Nu e foarte simplu. Cu adevărat, noul armament, bateriile Patriot sau cele HIMARS, care au ajuns în Ucraina şi au şi fost folosite cu mare succes, înseamnă, în primul rând, oameni de înaltă specializare pentru acestea. Am văzut că sunt câteva ţări occidentale care pregătesc masiv, în aceste zile, luptători din Ucraina pentru ca să folosească acest tip de armament. În SUA se discută deja, în acest moment, şi bugetul pentru anul viitor, bugetul pentru anul viitor, care este undeva la 800 de miliarde de dolari pentru apărare, cuprinde şi un surplus important pentru Ucraina, care a fost votat în plus faţă de bugetul regulat, cel care era prevăzut pentru anul viitor. Deci, este clar că va exista un sprijin puternic din partea tuturor ţărilor şi din partea NATO pentru ucraineni. Sigur că sunt probleme de fluxuri în ceea ce priveşte modul cum ajung muniţia sau armamentul de înaltă performanţă în acest moment şi probabil că, cu timpul, pe măsură ce trece timpul, şi pregătirea ucrainenilor va reuşi să fie accelerată şi să reziste cât mai mult./lbadiu/atataru/ Sigur că aici trebuie să vedem realistic ceea ce se întâmplă. Ucraina, cu tot eroismul poporului, cu tot eroismul şi organizarea pe care au făcut-o în ultimii ani pentru a rezista, pentru că este şi consecinţa faptului că ei s-au pregătit din 2014 şi până acum pentru război, nu au fost total nepregătiţi în acest moment, dar există o diferenţă mare de potenţial între Ucraina şi Rusia şi acest lucru se poate vedea în timp. Dar am văzut că ucrainenii au reuşit în ultima perioadă să stabilizeze anumite fronturi şi să aibă chiar succese de contraatac. Interviul a fost acordat la Digi24 și transcris de Rador.

