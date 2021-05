”Eu, fiind mai naiv de felul meu, aproape că l-am crezut pe primul ministru când ne spunea că nu a fost invitat, că ar fi vrut să vină să prezintă programul (PNRR n.r.), dar nu l-a invitat nimeni, încercând să dea vina pe Ludovic Orban în sensul acesta, dar mi-am amintit după aceea, imediat, declarațiile dlui Cîțu potrivit cărora ”PNRR nu are de ce să treacă prin Parlament, nu e nevoie de niciun vot, de nicio dezbatere” și nici atunci nu m-aș fi prins că ne minte prim-ministrul dacă n-aș fi ascultat prezentarea dânsului, o declarație politică, care n-a fost niciun fel de prezentare” a spus Alfred Simonis, care i-a întrebat pe liderii celor două Camere ale Parlamentului dacă sunt mulțumiți de cum îi tratează premierul Florin Cîțu.

”Dacă mai aveți influență asupra lui, dl președinte al PNL, poate-l invitați să facă totuși prezentarea, dacă vă mai ascultă, vedem” a continuat Simonis, care le-a transmis celor de la PNL că programul e al românilor.

”Ce blestem pe țara asta ca, într-un astfel de moment, să avem la conducerea țării niște trădători, niște maeștri ai învârtelilor subterane și ai compromisurilor sulfuroase. Ce blestem pe țara asta, mai ales după ce ați pierdut alegerile, cei care ați luat deciziile astăzi” a spus el.

”Domnilor preşedinţi ai Camerei şi Senatului, stimaţi colegi, membri ai Guvernului, doamnelor şi domnilor Parlamentari.

Înainte de a intra în prezentarea PNRR, vreau să fac o declaraţie publică. În ultimele luni, de când a apărut acest plan, am fost acuzat că nu vreau să prezint acest plan în Parlament. Azi sunt aici, când am fost invitat să îl prezint. De fiecare dată, ca parlamentar liberal, am venit să prezint în faţa românilor, când am fost invitat procedural. Azi le vorbesc în primul rând românilor", a declarat Florin Cîţu.

Acesta a explicat ce înseamnă PNRR pentru că, spune el, în spaţiul public au fost mai multe informaţii eronate, "întreţinute artificial"” a spus premierul Florin Cîțu, în Parlament, la începutul prezentării PNRR.

