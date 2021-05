Florin Cîțu prezintă PNRR în Parlament: Astăzi, de aici, de la această tribună, le vorbesc românilor!

"Bună ziua,

Domnilor preşedinţi ai Camerei şi Senatului, stimaţi colegi, membri ai Guvernului, doamnelor şi domnilor Parlamentari.

Înainte de a intra în prezentarea PNRR, vreau să fac o declaraţie publică. În ultimele luni, de când a apărut acest plan, am fost acuzat că nu vreau să prezint acest plan în Parlament. Azi sunt aici, când am fost invitat să îl prezint. De fiecare dată, ca parlamentar liberal, am venit să prezint în faţa românilor, când am fost invitat procedural. Azi le vorbesc în primul rând românilor", a declarat Florin Cîţu.

Acesta a explicat ce înseamnă PNRR pentru că, spune el, în spaţiul public au fost mai multe informaţii eronate, "întreţinute artificial"

"Ce este PNRR? Am văzut în spaţiul public multe interpretări eronate, unele întreţinute artificial, cu intenţie. Dar trebuie să ştie toată lumea că este un program diferit de ceea ce am avut până acum prin fonduri UE. E un program care a apărut într-un moment dificil, când toată economia globală trecea prin cea mai mare criză din ultimul secol şi este un răspuns la această criză. Liderii Europei s-au uitat cum a reacţionat economia fiecărui stat la acest şoc, la pandemie, şi au venit cu acest plan de investiţii. Este un plan diferit pentru că, pe lângă investiţii, de care toate ţările au nevoie, acest plan vine şi cu o parte de reformă", a mai spus premierul.

"Planul în această formă este aprobat la nivel european şi îl vom implementa în România", a completat Florin Cîţu.

Corina Creţu, întrebare CHEIE: Cu cine s-a consultat Guvernul?

"Reformele pe care s-a angajat Guvernul săptămâna trecută şi care au fost aduse în atenţia presei sunt lucruri care nu au fost discutate cu nimeni, legate de îngheţarea salariilor şi pensiilor. Cum poţi explica profesorilor că nu vor mai avea creşteri salariale într-un an pandemic, în care au nevoie de platforme? Cu cine s-a consultat Guvernul când s-a angajat la aceste reforme nu ştim. Sunt lucruri care afectează viaţa oamenilor, fără ca lumea să fie informată. Din contră, suntem criticaţi că nu suntem mai discreţi.

Eu cred că beneficiarii finali trebuie să ştie din timp şi să se pregăteaască, pentru că acest plan naţional de redresare şi rezilienţă înseamnă ca fiecare capitol să aibă un proiect, o finanţare şi un calendar. Eu am fost comisar european şi nu ştiu ce înseamnă România Velo, România Atractivă, România Creativă. Mă tem de politizarea PNRR. Aceste capitole sunt capitole pentru care sunt alocate miliarde de euro fără să se explice ce este în spatele acestor nume", a spus Corina Creţu la DC NEWS TV.