Firea îl penalizează pe Cîţu: Nu vă place ”austeritate”, dar ”SĂRĂCIE” vă place?

"Sincer, noi am fi vrut să spunem DA acestui plan, dar nu ne-a dat Guvernul ocazia. Am venit cât se poate de hotărâţi să facem echipă cu Guvernul pentru români. Din păcate, apelurile noastre la dialog, la conlucrare, poate vi se par doar şabloane, şi aţi vrea ca opoziţia să fie doar foarte dură.

În ceea ce priveşte PNRR, PSD din prima clipă, şi avem toate dovezile publice, a fost deschis nu doar să dialogheze, ci să pună la dispoziţie toţi specialiştii ca planul să fie unul bun, unul al României", a spus Gabriela Firea în Parlament.

Discursul lui Cîţu, penalizat. "Aţi venit cu forţa. Cum îi e câinelui a linge sare"

"Înainte de a intra în prezentarea PNRR, vreau să fac o declaraţie publică. În ultimele luni, de când a apărut acest plan, am fost acuzat că nu vreau să prezint acest plan în Parlament. Azi sunt aici, când am fost invitat să îl prezint. De fiecare dată, ca parlamentar liberal, am venit să prezint în faţa românilor, când am fost invitat procedural. Azi le vorbesc în primul rând românilor", a declarat Florin Cîţu.

VEZI Florin Cîțu prezintă PNRR în Parlament: Astăzi, de aici, de la această tribună, le vorbesc românilor!

"Domnule prim-ministru, nu aţi venit de bunăvoie aici. Aţi început declaraţia politică spunând că, iată, au fost plângăcioşi cei din opoziţie şi v-au criticat pe nedrept. Aţi venit cam cu forţa şi, cum ar spune românul, cum îi e câinelui a linge sare. Asta se vede, din păcate, din ceea ce ne-aţi transmis", a mai spus Firea.

Parlamentarii aşteptau date din PNRR. Firea: "Colegii aveau carneţele, pixuri"

"Am văzut şi la colegii din arcul de putere, şi la cei din opoziţie, aveau carneţele, pixuri, voiau să noteze ce conţine acest plan. Nu e normal să aflăm informaţii despre acest proiect de ţară pe surse, pe la colţuri, prin ministere sau din ce ne mai spuneţi în ultima perioadă, ca şi cum ne-aţi face o mare onoare, şi ne-aţi face dovada că sunteţi amabil. Până la urmă, sunteţi premierul României, ocupaţi temporar această funcţie şi aveţi responsabilitate.

Daţi-mi voie, am notat câteva lucruri, neavând cifre la dispoziţie sau proiecte. "Afirmaţii neadevărate întreţinute artificial". Deci opoziţia a făcut afirmaţii neadevărate despre PNRR. Aveaţi ocazia, domnule prim-ministru, să puneţi stop acestor aşa zise afirmaţii neadevărate, ieşind public cu documentele, chiar în draft. Nu aţi făcut asta, şi veniţi şi vă plângeţi de afirmaţii care nu erau adevărate. Aţi spus că e un plan făcut la nivel european ca urmare a crizei sanitare. Asta ştim cu toţii. Întrebarea noastră este pe cine salvează? Că nu pare să salveze pe cineva.

Sunt nişte bani, şi nu cei promişi înainte de alegeri. Sunt 14 miliarde în granturi, 15 miliarde în împrumuturi, care sunt condiţionate. Ar trebui să aveţi maximă sinceritate pentru români şi să spuneţi ce înseamnă aceste condiţionalităţi pe care vi le-aţi asumat de bunăvoie!", a continuat senatorul social-democrat.

"Pentru cine sunt reformele?"

"Aţi spus că planul vine cu reforme. Pentru cine sunt aceste reforme? Pentru pensionarii care vor pensiile îngheţate cinci ani? Pentru angajaţii despre care se vorbeşte deja că se analizează cu austeritate vechimea în muncă? Pentru cei care vor suporta creşterea de taxe şi impozite?

Aţi mai spus în discurs că în toate ţările UE s-a prezentat un astfel de plan şi că înseamnă mai bine. La noi nu va fi mai bine. Nu mai spun austeritate, că nu vă place. Dar vă spun un sinonim! De sărăcire aţi auzit?

Mi-am mai notat şi alte lucruri, dar din păcate sunt chestiuni literare. Pentru că la matematică nu am avut ce să notez. Cât despre economie, nici nu se pune problema. Mai aveam notate câteva fraze din document, găsit pe surse, ca să demonstrez că tot ce am spus sunt lucruri adevărate şi că nu facem opoziţie de dragul opoziţiei, dar aveţi acum şansa să nu votaţi acest plan şi să facem împreună echipă, dar împreună, pentru români şi să câştige toţi românii. Sau să pierdeţi dvs individual! Nu ne-ar păsa foarte mult, dar pierd şi românii!", a concluzionat Gabriela Firea.