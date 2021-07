Desființarea SIIJ. USR mai face o încercare: O nouă propunere, în două săptămâni

"Pe partea de justiţie s-a convenit în cadrul coaliţiei să fie pusă în dezbatere publică modificarea la Codul penal conform deciziilor Curţii Constituţionale şi sper să reuşim într-un termen relativ scurt să încheiem şi acest subiect. Pe al doilea subiect, privind avertizorii de integritate, s-a convenit ca proiectul de lege deja dezbătut în cadrul coaliţiei să fie transmis şi asociaţiilor - asociaţia comunelor, cea a municipiilor, oraşelor şi a consiliilor judeţene astfel încât să avem şi punctele de vedere ale unei componente importante de beneficiari ai acestei legi, iar la SIIJ s-a mai încercat să găsim câteva zone în care să găsim un compromis prin care această Secţie specială să poată fi desfiinţată. Vom veni probabil în două săptămâni cu o propunere de text prin care sper să găsim o variantă prin care să depăşim acest blocaj real care există în coaliţie. Subiectul SIIJ este unul care de mai multe zile este blocat în cadrul coaliţiei", a afirmat Barna la Parlament, la finalul şedinţei coaliţiei.



El a arătat că există o disponibilitate de dialog în cadrul coaliţiei pentru a găsi această soluţie cu privire la SIIJ.



"Foarte clar, însă, varianta UDMR, aceea de a nu desfiinţa Secţia specială, ci doar de a o muta la Parchetul General ca o direcţie, nu este susţinută nici de către PNL, nici de către noi. De aceea încercăm să găsim o altă variantă. (...) Trebuie discutate şi la Ministerul Justiţiei", a mai spus Barna. conform Agerpres.

Sondaj DC NEWS. Aproape 35.000 oameni îl contrazic pe Stelian Ion

Stelian Ion vrea desființarea SIIJ. PNL este neutru, în vreme ce UDMR se opune categoric la variantele ministrului USR. Dar ce vor românii, ei ce cred despre ideile unui politician din USR, ajuns, în urma negocierilor de partid, pe scaunul de ministru?

De acord cu Stelian Ion sunt 21,6% din repondenții sondajului DCNews.ro, adică 9450 de persoane. 78,4% consideră contrariul, că nu ar trebui desființată Secția Specială. Ei reprezintă 34.355 de persoane care au votat.

Ministrul de la USR PLUS este parțial susținut de PNL. În schimb, UDMR are o poziție fermă cu privire la desființarea Secției Speciale. UDMR vrea mutarea Secției Speciale la Parchetul General, ceea ce ”nu poate fi acceptat”, după cum a afirmat Dan Barna, lider al USR PLUS. În contextul blocajului din coaliție, Stelian Ion a venit cu o nouă propunere de desființare a SIIJ, propunere care a creat și mai multă supărare în coaliție. S-a mers până la afirmații dure, despre ieșirea de la guvernare. ”Ce-mi doresc, şi ceea ce este cumva o cerinţă esenţială pentru mine, pentru Ministerul Justiţiei şi pentru USR PLUS, este, pe de o parte, să desfiinţăm SIIJ, fără să-l reînfiinţăm sau fără a-i schimba eticheta sau sediul, pe de altă parte, este a reface competenţele DNA, DIICOT” este poziția lui Stelian Ion vizavi de desființarea SIIJ. El a adăugat că faptele de corupţie care îi vizează pe magistraţi vor rămâne la DNA.

