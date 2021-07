Desființarea SIIJ, SONDAJ DCNews. Aproape 35.000 de oameni îl contrazic pe Stelian Ion. Semnal pentru USR

De acord cu Stelian Ion sunt 21,6% din repondenții sondajului DCNews.ro, adică 9450 de persoane. 78,4% consideră contrariul, că nu ar trebui desființată Secția Specială. Ei reprezintă 34.355 de persoane care au votat.

FOTO: SONDAJ DCNEWS despre desființarea SIIJ

Ministrul de la USR PLUS este parțial susținut de PNL. În schimb, UDMR are o poziție fermă cu privire la desființarea Secției Speciale. UDMR vrea mutarea Secției Speciale la Parchetul General, ceea ce ”nu poate fi acceptat”, după cum a afirmat Dan Barna, lider al USR PLUS. În contextul blocajului din coaliție, Stelian Ion a venit cu o nouă propunere de desființare a SIIJ, propunere care a creat și mai multă supărare în coaliție. S-a mers până la afirmații dure, despre ieșirea de la guvernare. ”Ce-mi doresc, şi ceea ce este cumva o cerinţă esenţială pentru mine, pentru Ministerul Justiţiei şi pentru USR PLUS, este, pe de o parte, să desfiinţăm SIIJ, fără să-l reînfiinţăm sau fără a-i schimba eticheta sau sediul, pe de altă parte, este a reface competenţele DNA, DIICOT” este poziția lui Stelian Ion vizavi de desființarea SIIJ. El a adăugat că faptele de corupţie care îi vizează pe magistraţi vor rămâne la DNA.

Bogdan Chirieac: Stelian Ion, caracteristică ucigătoare pentru un politician

Analistul politic Bogdan Chirieac a spus, în emisiunea lui Răzvan Dumitrescu de joi, de la DCNewsTV, după ce Stelian Ion a vorbit despre plecarea UDMR de la guvernare că ”Domnul Stelian Ion este un personaj toxic din punct de vedere politic. El are o caracteristică ucigătoare pentru un politician, este ridicol! Trecem peste istoriile cu garsoniera, pe nașpa, pe fals și uz de fals de la Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu. Trecem peste comportamentul accentuat când era patru ani în comisia juridică a Camerei Deputaților, la lucrările din comisie venea cu o boxă și punea muzică. Vă spun lucrul acesta ca să conștientizăm exact sau să readucem în atenția publicului cine este personajul. Ei, acum, acest personaj și-a pus în cap dezvoltarea Secției Speciale. Poate ar trebui să-și facă un sondaj ca să vadă cât la sută din populația României e de acord cu desființarea Secției Speciale. Cred că ar putea să fie stupefiat! Bine, el nu, că nu am încredere în capacitatea domniei sale de a analiza lucrurile, dar șefii săi s-ar putea să fie șocați de procentul infim de români, practic doar electoratul USR, care ar dori desființarea SIIJ. Și atunci face acest iureș și desființează și Uniunea Europeană și Statele Unite cu așa zisa toxicitate a Secției Speciale și face un mare prejudiciu României. Scoaterea UDMR de la guvernare aruncă acum România în haos".