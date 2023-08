Descoperirea făcută de un bărbat pe camerele de supraveghere. Ce făcea pisica familiei când nu era nimeni acasă

Se ştie deja că relația dintre pisici și câini poate fi tensionată, dar există şi excepții când aceste animale formează legături surprinzătoare. Un exemplu concret este ilustrat prin imagini surprinse de un bărbat cu ajutorul camerelor de supraveghere, în momentele în care nu se afla acasă. Într-o zi, bărbatul a intrat online să verifice starea câinelui său care suferea de anxietate. Analizând imaginile, a descoperit cu stupoare felul în care pisica din familie avea grijă de patruped în absența stăpânilor.

Imaginile surprind momentul în care motanul Kelvin sare pe canapea și se ghemuiește lângă Joule, câinele familiei. Pisica îşi arăta tandreţea faţă de tovarăşul ei de apartament prin gesturi cu lăbuţele care seamănă cu mângâierile.

Într-un interviu acordat publicației Daily Star, bărbatul a explicat că Joule, cățelușa sa, se confruntă cu atacuri de panică atunci când e lăsată singură acasă. El a relatat: „La început, am reorientat camera pentru a vedea întreaga încăpere, dar mai apoi am observat că Joule și Kelvin sunt amândoi pe canapea. Am mutat camera mai aproape și am constatat că cei doi nu doar stăteau unul lângă celălalt, ci stăteau ghemuiţi împreună. Cred că Kelvin îi oferea astfel sprijin ui Joule şi-l ajuta să se simtă mai bine. De-a lungul timpului, Kelvin a manifestat întotdeauna o atitudine prietenoasă față de celelalte animale, dar nu am realizat cât de empatic poate fi”, a împărtășit stăpânul celor două animale.

