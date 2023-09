Declarațiile minorei care acuză că a fost violată de membrii AUR. Victor Ciutacu: Dacă doar o parte din spusele ei se confirmă, este absolut înspăimântător

Mama fetei spune ca i-a fost falsificată semnătura pentru ca fiica ei să meargă în tabăra AUR: ”Nu mi-am dat consimțământul”. Aceasta spune că inițial era vorba ca minora să meargă cu un autocar, dar i s-a spus apoi să meargă cu acești băieți, ca sunt de încredere. ”Au premeditat, i-au spus că noi răspundem de tine, apoi i-au dat alcool” afirmă mama fetei, la RomâniaTV.

”Mi-este foarte greu, nu mă așteptam să se întâmple așa ceva. Nu mă așteptam să mă duc acolo și să-și bată joc de mine trei bărbați în toată regula, în niciun caz. Era o petrecere pe plajă și acolo mi-au cumpărat tărie, apoi încă un pahar, nu mai puteam să mă mai țin pe picioare sș m-au luat să mă ducă la hotel, că s-a terminat petrecerea. Eram foarte amețită, nu mai puteam să mă țin pe picioare. Am ajuns în cameră la mine, iar cel tânăr a încercat să mă pupe, l-am dat afară din camera. Apoi, cei de 40 de ani m-au chemat să le dau un încărcător și mi s-a rupt firul. Vineri mi-au spus că nu s-a întâmplat nimic, să stau liniștită. Am stat cu ei vineri, am băut câteva beri si ne-am dus la cină și la cină au spus să bem și un pahar de vin. De la paharul acela nu-mi mai amintesc nimic. M-au dus in camera lor, m-am trezit pe podea, am vomitat, mi-era rău. Nu cred ca mi-era rău de la alcool” spune minora de 17 ani.

Aceasta își amintește că în momentul în care a venit poliția, era sub influența alcoolului, și le-a spus că este bine. ”Când mi-am revenit am văzut că aveam sânge și mă durea foarte tare. Polițiștii mi-au luat doar buletinul din ghiozdan” spune tânăra.

Ea mai afirmă că membrii AUR mint când spun că știau că are 20 de ani, afirmând că făceau chiar glume cu privire la faptul că are 17 ani. ”O să fac pușcărie 5-7 ani, dar tot o fac bine pe fata asta” este o declarație pe care și-o amintește minora că a făcut-o unul dintre membrii AUR.

Ea spune că a fost la evenimentele AUR, la proteste, a făcut voluntariat: ”Cum să vreau să denigrez AUR când eu m-am implicat?” îl întreabă ea pe liderul AUR, George Simion. Membrii pe care-i acuză de viol ar fi sunat-o de foarte multe ori, după spusele acesteia. Au sunat-o și pe mama sa.

”Dacă doar o parte din spusele ei se confirmă este absolut înspăimântător” a remarcat jurnalistul Victor Ciutacu.

Documentul medical prezentat de RomâniaTV arată că medicii confirmă urmele violului.

