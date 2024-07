Declarația premierului României în fața Corpului Diplomatic: Stabilitatea României în contextul instabilității globale

Premierul a lăudat contribuțiile diplomaților români, subliniind sprijinul neclintit al României pentru Ucraina și Republica Moldova, angajamentul față de securitatea națională și alianțele strategice, precum și obiectivele economice ambițioase și demersurile pentru aderarea la OCDE. Mesajul său a fost clar: "România este pregătită să ofere o acțiune diplomatică eficientă și să-și consolideze poziția ca un partener de încredere pe scena internațională"

"A trecut aproape un an de la ultima noastră întâlnire în acest format. Atunci vorbeam despre necesitatea unei diplomaţii ferme, iar în anul care a trecut consider că v-aţi ridicat la înălţimea acestui obiectiv. Vă felicit pe toţi pentru că aţi confirmat că putem juca un rol important pe scena regională. Tema de anul acesta a reuniunii dumneavoastră este acţiunea diplomatică într-o lume instabilă. Într-adevăr, contextul global este din ce în ce mai instabil. Aş vrea însă să subliniez, prin contrast, oportunitatea pe care o Românie stabilă şi predictibilă, aşa cum este astăzi, o oferă pentru o acţiune diplomatică de succes. România crede în democraţie şi în valori, îşi sprijină prietenii şi îşi onorează parteneriatele, are o economie dinamică şi o societate matură care respinge extremismul", a declarat Marcel Ciolacu.



Premierul a reafirmat, în contextul continuării războiului de la graniţă, sprijinul ferm pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei. "Din păcate, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei continuă. Aici, abordarea noastră este clară: ne menţinem sprijinul ferm pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei. Iar acest sprijin va dura atât timp cât va fi nevoie", a afirmat Ciolacu.



Şeful Executivului a subliniat, totodată, susţinerea totală pentru Republica Moldova. Tot în context regional, el a salutat eforturile diplomaţiei române pentru a întări securitatea regiunii Mării Negre şi a asigura sprijinul aliaţilor şi partenerilor pentru obiectivul nostru, de a transforma Marea Neagră într-o zonă a păcii, securităţii şi conectivităţii.



Premierul a punctat, între atributele principale ale stabilităţii, pe cel al securităţii, subliniind că un obiectiv important îl constituie întărirea apărării naţionale şi securităţii României.



"Pentru aceasta, România alocă 2,5% din PIB pentru apărare. Avem nevoie de o armată puternică, bine dotată, capabilă să apere integritatea teritorială şi suveranitatea statului român, şi care să contribuie, totodată, la consolidarea apărării colective în cadrul NATO. Întărirea posturii NATO de descurajare şi apărare din România rămâne în continuare o prioritate. Summit-ul NATO de la Washington a reconfirmat angajamentele statelor aliate faţă de apărarea colectivă şi apărarea fiecărui centimetru de teritoriu aliat. Trebuie să facem şi ce ţine de noi, respectiv întărirea propriilor capacităţi de apărare şi a rezilienţei ", a spus Ciolacu.



În planul apartenenţei la UE, acesta a subliniat că obiectivele europene ale României rămân aceleaşi.



"Dorim avansarea politicii de extindere, consolidarea Pieţei Unice, păstrarea unui rol major pentru Politica de Coeziune şi Politica Agricolă Comună, adoptarea unei Strategii UE pentru Marea Neagră, întărirea dimensiunii de apărare şi securitate a Uniunii şi, evident, aderarea completă a României la spaţiul Schengen, prin eliminarea controalelor la frontierele terestre pentru ţara noastră. Suntem decişi, în acelaşi timp, să contribuim constructiv la dezbaterile europene pe marile dosare pentru viitorul Uniunii. Dumneavoastră aveţi sarcina de a face o diplomaţie pro-activă şi decisă, care să răspundă cu succes evoluţiilor care se succed cu mare viteză la Bruxelles şi în toate capitalele. La baza acestor eforturi trebuie să se afle, desigur, reflexul de coordonare europeană", a afirmat Ciolacu.



De asemenea, el a evidenţiat că Parteneriatul Strategic cu Statele Unite rămâne un pilon de bază al politicii noastre externe.



"Dinamismul cooperării dintre ţările noastre în planul securităţii şi apărării trebuie completat de dezvoltarea dimensiunii economice. Am încredere, de asemenea, că eforturile României pentru accederea în programul Visa Waiver vor fi răsplătite curând", a menţionat Ciolacu.



Premierul a menţionat şi relaţiile speciale pe care România le are cu Germania, Franţa, Italia, Spania, Turcia şi Polonia.



" Nu avem timp să detaliem toate parteneriatele strategice şi relaţiile speciale, dar vreau să vă spun că interacţiunile cu toţi partenerii noştri din NATO şi UE sunt extrem de importante şi trebuie tratate cu atenţia cuvenită", a afirmat Ciolacu.



Premierul a subliniat că autorităţile de la Bucureşti urmăresc un rol activ în zona Asiei şi doresc ca partenerii din această zonă sa fie angajaţi în proiecte mari de infrastructură, în investiţii în domeniul energiei verzi şi nucleare, dar şi industrie în general.



El s-a referit şi la diversificarea raporturilor cu statele din Orientul Mijlociu, America Latină şi statele de pe continentul african.



Premierul a punctat şi importanţa ce trebuie acordată românilor din afara graniţelor.



" România nu ar fi completă fără românii din afara graniţelor. Sunt românii pe care îi văd în fiecare deplasare pe care o fac în străinătate, cu care stau mult de vorbă şi care ne reprezintă ţara în zonele în care au ales să locuiască. Românii din străinătate au dreptul la cele mai bune servicii de reprezentare şi consulare şi mă bucur să văd că ministerul Afacerilor Externe acţionează pentru extinderea reţelei de consulate şi diversificarea serviciilor consulare. Numai în acest mod românii din străinătate se vor simţi bine reprezentaţi şi protejaţi. Cum suntem într-un an electoral, vreau să remarc buna organizare a alegerilor europarlamentare şi am toată încrederea că următoarele rânduri de alegeri vor fi la fel de bine organizate", a declarat Ciolacu.



La finalul discursului său, şeful Executivului i-a asigurat pe reprezentanţii diplomaţiei române de întreaga sa susţinere.



"Vă invit să vă folosiţi abilităţile pentru a promova viziunea României, o ţară ataşată valorilor democraţiei şi libertăţii. Şi vă asigur de întreaga susţinere, a mea personal şi a guvernului pe care vremelnic îl conduc!", a mai afirmat Ciolacu, potrivit Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News