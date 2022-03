De ce unii oameni întârzie mereu și cum îi recunoști

Fiecare grup de prieteni are cel puțin o persoană care este cunoscută pentru că întârzie, fiind, astfel, „cel întârziat”. Acea persoană poți fi chiar tu. De cele mai multe ori prietenii se întreabă cum poate acea persoană să funcționeze contra timpului.

Grace Pacie, autoarea cărții ”Late! - A Timebender's Guide to why we are late” îi descrie pe aceia dintre noi care întârzie în mod obișnuit drept „călători în timp”, care se luptă cu punctualitatea, dar care sunt, de asemenea, capabili să fie foarte productivi în condiții stricte de timp. Acest lucru ar putea fi legat de alte aspecte ale personalității noastre, dar potrivit lui David Robson, autorul cărții ”The Expectation Effect”, nu ar trebui să lăsăm asta să ne facă să credem că nu putem face nimic în acest sens, deoarece trăsăturile noastre de personalitate pot fi mai maleabile decât ne dăm seama.

Un sondaj din 2014, întocmit de YouGov a relevat faptul că unul din cinci americani întârzie cel puțin odată pe săptămână la muncă, iar cei din generația născută după 1980 ar fi cap de listă al acestui sondaj. Așa că a apărut întrebarea dacă unii oameni sunt predispuși la a întârzia, deoarece așa este format creierul lor. În acest sens, Pacie a întreprins un studiu extins, în special pentru a înțelege propriile greutăți pe care le are în privința punctualității.

Birouri dezordonate și întârzieri

”În privința personalității, statistica arată asemenea unei curbe clopot. În unul dintre capete sunt cei numiți ”pontatori”, care sunt anxioși pentru a ajunge devreme, iar în celălalt capăt sunt ”călătorii în timp”, cei cărora nu le place rutina. Nu le plac situațiile familiare și se plictisesc destul de ușor. Ne putem concentra ușor dacă ne place ceva, iar dacă timpul se scurge repede, putem lucra foarte eficient. Dacă ai călca într-un birou și ai vrea să îi alegi pe ”călătorii în timp”, atunci alege-i pe cei cu birouri dezordonate, pentru că ei nu termină o activitate înainte să o înceapă pe următoarea”, a spus pentru BBC Grace Pacie.

Tot Pacie a ajuns la concluzia că oamenii care întârzie au o percepție diferită a timpului.

”Fiecare are o percepție diferită a timpului. Fiecare minut trece diferit. Timpul poate trece mai repede sau poate încetini. Putem deveni angrenați în ceva și să nu ma fim conștienți deloc de trecerea timpului. Pe de altă parte, în cazul unui termen limită, putem lucra foarte eficient”, a mai spus Pacie.

Unii oameni sunt mai buni la a estima timpul

Un studiu din 2016, al Universității din Washington, realizat de psihologi a ajuns la o concluzie asemănătoare. Aceștia au măsurat abilitatea oamenilor de a estima trecerea timpului, această abilitate fiind numită Memoria prospectivă bazată pe timp. În experiment, subiecții au avut un anumit timp pentru îndeplinirea unei sarcini, având la dispoziție un ceas pe care să îl verifice. Însă, sarcinile erau create pentru a-l determina pe subiect să se angreneze în rezolvarea lor. Rezultatele au scos în evidență un lucru sigur: unii oameni sunt mai buni la a estima trecerea timpului.

