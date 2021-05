De ce să renunți la mâncarea procesată. Cori Grămescu, șase beneficii extraordinare

"Îmi aduc aminte cum gătea odinioară bunica și cum, acum, și eu încerc să-i calc pe urme cât de des pot. Planul era simplu. Mergea la piață, cumpăra ingredientele de care avea nevoie, prepara mâncarea și asta era tot. Carne, legume, condimente, brânzeturi erau elementele de bază și felul în care le combina ținea de propria ei creativitate. Azi, cu fiecare ocazie, fac la fel. Da, cu siguranță mănânc mult și-n oraș, dar chiar și-atunci aplic principiile după care mă ghidez și-acasă: vreau să fie bun, sănătos, simplu, ceva ce, dacă aș vrea, mi-aș putea face și eu.

Faptul că citim tot mai mult despre mâncarea sănătoasă vs. mâncarea procesată nu e întâmplător pentru că mâncarea ar trebui să fie simplă, sezonieră, gustoasă și, pe cât posibil, să nu rezulte în urma unor procese tehnologice complexe așa cum se întâmplă acum. Când în mâncare intervine… ingineria, deja situația devine ciudată pentru că, dacă am încerca să redăm anumite alimente în casele noastre fără să avem la îndemână procedeele complicate, treaba asta nu ne-ar reuși.

Beneficiile mâncării sănătoase

În plus, mâncare procesată, pentru că nu e firească pentru organismul nostru, îi pune acestuia bețe în roate și, deci, avem de-a face cu o potențială proastă funcționare a lui sau încetinire a proceselor obișnuite și firești prin care trece. De aceea, dacă obișnuiești să consumi mâncare procesată (fast food, chips, sucuri acidulate etc) în defavoarea alimentelor naturale, iată câteva motive pentru care ar trebui să te gândești mai bine la alegerile tale.

Când mănânci sănătos: dormi mai bine, ai mai puține dureri de cap, ai o digestie mai bună, ai mai multă energie, pierzi în greutate", a scris Cori Grămescu pe Facebook.

