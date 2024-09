Toma Enache a explicat că pentru niciun alt film românesc nu s-a plătit atât de mult pentru drepturi muzicale, nici înainte, nici după Revoluție. În film sunt incluse piese interpretate de mari artiști, cum ar fi George Enescu și Dinu Lipatti. De asemenea, Cristian Măcelaru dirijează Orchestra Națională a Franței în interpretarea „Poemei Române,” tema muzicală principală a filmului. Filmul mai include muzică compusă special de Sebastian Androne Nakanishi, compozitor european al anului 2022, și interpretări ale violonistului Alexandru Tomescu și Orchestrei Naționale Radio. De asemenea, acesta a explicat de ce comuniștii nu l-au apreciat pe Enescu, chiar dacă avea origini țărănești. Conexiunea sa cu regalitatea îl făcea incompatibil cu regimul comunist.

„Cred că niciodată nu s-a plătit atât de mult pentru drepturi pe muzică pentru vreun film românesc, nici acum, nici înainte de Revoluție.

Avem în film inclusiv un fragment muzical interpretat de George Enescu și Lipatti. Îl veți auzi în film. După care, maestrul Măcelaru dirijează Orchestra Națională a Franței, Poema Română care este tema principală a filmului, muzicală. După care avem o muzică extraordinară compusă de Sebastian Androne Nakanishi, care este compozitorul european al anului 2022, câștigător de Festival Enescu în 2014 și a compus special pentru film o muzică extraordinară, plus Tomescu pe vioara Stradivarius, plus Orchestra Națională Radio, plus alți interpreți importanți ai creației enesciene.”, a spus Toma Enache.

„Poema Română e o explicație de ce nu l-au iubit comuniștii, se încheie cu Imnul Regal.”, a spus Val Vâlcu.

„Normal. Cum puteau să facă comuniștii un film despre el? Deși avea origini sănătoase, era dintr-un sat. Puteau, dar conexiunea cu regalitatea...”, a spus Toma Enache.

De ce „Jupuit de viu"

Toma Enache a explicat semnificația titlului „Jupuit de viu”, care provine dintr-o descriere făcută de un grafolog lui George Enescu. Enescu a considerat că aceste trei cuvinte îl definesc cel mai bine. Regizorul a sugerat că această descriere este legată de copilăria lui Enescu, marcată de pierderea a 11 frați și de supraprotecția mamei sale. De asemenea, relația tumultuoasă și dureroasă cu Maruca Cantacuzino a contribuit la acest sentiment de „jupuit de viu.”

„Trebuie să vă spun asta despre titlu pentru că multă lume nu știe. Enescu a fost la grafolog, cel care îți spunea despre tine după semnătură, și s-a dus și i-a spus „jupuit de viu”, iar Enescu a spus: „Nimic nu mă poate descrie mai bine ca aceste trei cuvinte.”. Îi spune lui Bernard Gavoty, cu care a scos cartea „Amintirile lui George Enescu”, după interviurile date la radio, că nimic nu-l poate descrie mai bine ca aceste trei cuvinte. Toată cartea scrisă de el și cu Bernard nu îl reprezintă mai bine decât aceste trei cuvinte.”, a spus regizorul.

„Dar de ce, că nu a avut o viață foarte grea?!”, a spus Val Vâlcu.

„Cred că, pe de o parte, este legat de toată copilăria lui. El provenea dintr-o familie care pierduse 11 copii înainte, este al 12-lea și singurul care a supraviețuit. Mama lui nu-l lăsa să facă nimic de spaimă. Când veneau bolile perioadei se mutau la 50 km mai încolo. Asta a fost o parte a acestui „jupuit de viu”, din punctul de vedere al lui Enescu.

În al doilea rând, această poveste de dragoste sfâșietoare cu Maruca Cantacuzino, care a durat atât de mult și cu tot felul de suișuri și coborâșuri, și cu tot felul de lucruri neașteptate.”, a spus Toma Enache la interviurile DCNews.

