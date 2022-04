De ce a divorțat Patrizia Paglieri de primul soț: Nu a vorbit cu mine zece ani. Era un bărbat perfect

"Am avut o căsătorie foarte frumoasă, dar cred că numai el era îndrăgostit de mine. Mie îmi plăcea ideea de a mă căsători. El era un bărbat perfect, muncitor, cu o poziție socială bună, era soțul ideal. Cred că, de fapt, nu a funcționat căsnicia tocmai pentru că eu nu eram atât de îndrăgostită. Dar am rămas prieteni, să știți. Nu a vorbit cu mine zece ani, după divorț, dar m-am dus în Sanremo și am zis că nu pot să am chestia asta pe suflet, ne-am întâlnit și am rămas prieteni. Căsnicia a durat patru ani, zece ani pauză, apoi ne-am revăzut și a fost un pic ciudată revederea, dar m-am simțit ca și cum am revăzut un prieten după multă vreme", a spus Patrizia Paglieri pentru viva.ro.

"Am fost foarte iubită, foarte răsfățată"

Patrizia Paglieri a vorbit și despre familia și mutarea în Italia, aceasta fiind născută în... Bahamas.

"Am avut mare noroc de familie, am fost foarte iubită, foarte răsfățată și am avut doi părinți foarte moderni. Mama a plecat în Bahamas la 16 ani. Tata a lucrat toată viața în cazinou, înainte a fost crupier, apoi director. Ei s-au căsătorit, eu m-am născut în Bahamas, iar după 5 ani ne-am mutat în Anglia. Tata s-a mutat acolo cu munca, apoi am venit cu toții în Italia. Primul meu soț lucra tot în cazinou. Îmi place foarte mult să joc, dar cu limite. Acum, mai merg o dată la două-trei luni, cu Francesco, însă ne punem în buzunar câte 100 de euro, iar dacă i-am terminat, plecăm acasă. Pentru că… știi ce se întâmplă, dacă ai bani la tine. Ești tentat să mai joci și riști să pierzi", a spus ea.

"În Italia, lumea bogată nu își răsfață copiii"

"Bunica și mama aveau restaurant la Sanremo, de la ele am moștenit pasiunea asta. Lipit de restaurantul mamei era un magazin Prada, numai cu pantofi. Țin minte că mă uitam de fiecare dată în vitrină, la pantofi… Mereu am zis, ori deschid magazin de pantofi, ori restaurant. Mergeam la școală, iar sâmbăta și duminica îmi ajutam mama în bucătărie. Așa făceam bănuți de buzunar. În Italia, cam așa se practică. Aici, în România, dacă părinții își permit financiar, le cumpără orice copiilor, bolizi de lux etc. La noi, în Italia, nu este așa. Lumea bogată nu își răsfață copiii, ci îi învață să aprecieze valoarea banului. De la 13, 14 ani am început să lucrez în bucătărie, apoi m-a pasionat acest lucru", a mai spus Patrizia Paglieri.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News