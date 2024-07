„De când pun piciorul în România, simt că sunt acasă”. Evenimentele de mare semnificație pentru românii în străinătate

„Proiect finanţat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni" iunie - octombrie 2024 https://dprp.gov.ro/web/

„Ziua Națională a României” pe 1 Decembrie și „Sărbătoarea Republicii Italia” pe 2 iunie sunt două evenimente de mare semnificație pentru românii din Italia. Narcisa Lungu subliniază asemănarea dintre aceste două sărbători, ambele având o valoare simbolică puternică pentru identitatea națională.



În Italia, românii își celebrează ziua națională cu mândrie și cu diverse activități care includ festivități, întâlniri comunități și evenimente culturale. În această zi, românii se adună pentru a rememora istoria țării lor și a reflecta asupra identității lor culturale, la fel cum italienii își sărbătoresc ziua națională cu diverse activități care subliniază mândria și unitatea națională.



Crăciunul și Paștele sunt alte sărbători importante pentru românii din diaspora, deși modul în care sunt celebrate poate diferi în funcție de țara în care trăiesc. În Italia, care este predominant catolică, sărbătorile religioase au o dimensiune profundă și adesea diferită față de tradițiile ortodoxe. Cu toate acestea, românii care trăiesc acolo reușesc să aducă un strop din tradițiile lor acasă, pregătind mese tradiționale, decorând bradul de Crăciun și mergând la biserică pentru slujbele de Paște.



„Ziua Națională a României, care este pe 1 Decembrie și Sărbătoarea Republicii Italia, care este pe 2 Iunie, sunt două sărbători care sunt similare și au aceeași semnificație. Similare mai sunt Crăciunul, Paștele, doar că în Italia sunt mai mulți catolici. O altă sărbătoare religioasă în comun este Sfântul Ion.”, spune pictorița româncă.







„De când pun piciorul în România, simt că sunt acasă”





În ciuda diferențelor culturale și a provocărilor care vin cu viața în străinătate, românii din Italia reușesc să mențină vie legătura cu țara natală. Însă, Narcisa Lungu povestește despre sentimentul profund de „acasă” pe care îl simte atunci când vizitează România.



„Sunt foarte asemănătoare Italia și România, mai ales la limbă. Am învățat italiana în doar șase luni. Și soțul meu care e italian, înțelege și el bine limba noastră. Dar cu toate astea, când vin acasă, de când pun piciorul în România de la vamă, simt că sunt acasă, deși până la mine mai sunt 600 de km. Și normal, mă încarc sufletește în orașul meu natal, în Comănești, Bacău. Aici mă simt perfect, Îl vizitez de câte ori am ocazia, mai ales că am plecat de tânără în Italia și foarte multe orașe nu le vizitasem în România, de fiecare dată când mă întorc vizitez câte ceva, muzee, biserici, expoziții și peste tot mă simt acasă.”, declară Narcisa Lungu în emisiune la ȘtiriDiaspora.







E diferită România de astăzi față de cea pe care ați lăsat-o în urmă?





Evoluția României în ultimii ani este o altă temă pe care Narcisa o abordează cu bucurie.



„Este mult mai evoluată din punct de vedere economic. Am văzut progrese foarte mari, ceea ce mă bucură enorm. Față de ceea ce am lăsat eu când am plecat prin 2007, acum de fiecare dată când mă întorc acasă îmi notez anumite schimbări, progrese. Ținând legătura cu cei de acasă am înțeles că și salariile s-au mărit, ceea ce este foarte bine”, observă ea.



Deși situația sa materială în Italia este confortabilă, Narcisa nu exclude posibilitatea de a se întoarce în România, reflectând asupra schimbărilor și îmbunătățirilor pe care le-a observat de fiecare dată când vizitează țara.



În concluzie, românii din diaspora, ca Narcisa Lungu, reușesc să păstreze vie flacăra tradițiilor și sărbătorilor naționale chiar și departe de casă. Prin intermediul întâlnirilor comunității, organizarea de evenimente culturale și celebrarea tradițiilor religioase, aceștia își mențin legătura cu rădăcinile lor și își afirmă identitatea românească în fiecare zi.

