Bogdan Chirieac a taxat ironic nominalizarea celor de la USR, după ce Mugur Ciuvică a afirmat că partidul condus interimar de Cătălin Drulă este "cel mai legat de justiţie".

Mugur Ciuvică: Cei mai legaţi de justiţie sunt useriştii în momentul de faţă. Păi pe cine a pus USR la CCR?

Bogdan Chirieac: Pe un om excepţional, Cristian Dănileţ.

Mugur Ciuvică: Da, iată...

Bogdan Chirieac: Deci aici e o chestiune... Omul a fost dat afară din magistratură, ai lui l-au dat afară, magistraţii. Nu mai e bun pentru magistratură, dar e bun pentru CCR. Un om excepţional. Să te dea afară din magistratură pentru că ai coloană vertebrală, că de asta l-au dat, nu de altele...

Mugur Ciuvică: Flexibilă...

Bogdan Chirieac: ... L-au propus pentru onorabila Curte Constituţională. Faptul că sistemul l-a respins e foarte rău pentru România.

Diana Tache, replică. "Propunerile nu sunt întemeiate, pentru că nu la ele trebuie să ne uităm"

"Îmi pare foarte rău să vă dezamăgesc, dle Chirieac, şi pe dvs dle Ciuvică, dar vorbim despre propunerea contorsionistului Dănileţ ca fiind unica propunere care nu a avut sorţi de izbândă de la USR. Doamna Scîntei, cu toată dragostea, nu ne putem gândi la dânsa ca la o urmaşă a Brătienilor. Râde lumea! Cu multă stimă şi pentru domnul Licu, totuşi a ocupat funcţii de comandă importante în justiţia din România pe vremea de care discutam. Să nu plecăm după fentă. Haideţi să vedem lucrurile pe care le-am trăit împreună, le-am comentat, am încercat să ne împotrivim şi ne-a fost rău uneori. De asta nu mă tem de ce va fi, că noi ne-am descurcat şi am supravieţuit. În ţara asta e despre supravieţuire, despre autoprotecţie. Protecţia cetăţeanului nu există! Aşadar, propunerile astea nu sunt întemeiate, pentru că nu la ele ar trebui să ne uităm, ci la ce am indicat eu mai devreme. O să vedeţi", a punctat Diana Tache la Miercurea Neagră.

