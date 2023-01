Damen vinde terenuri și clădiri ale Șantierului Naval Mangalia. Lider de sindicat: "Continuă jaful! Se dorește închiderea Șantierului" 

Începutul de an găsește Șantierul Naval Mangalia pe un butoi cu pulbere: au fost mai multe proteste cauzate de refuzul conducerii Damen de a acorda măriri salariale corelate cu rata inflației. Tot la început de an, Damen vrea să vândă mai multe proprietăți imobiliare aflate în proprietatea Șantierului Naval.

Astfel, Damen a dispus evaluarea mai multor clădiri și imobile ce aparțin Șantierului Naval Mangalia, în vederea stabilirii unui preț și vânzării lor ulterioare. Sindicaliștii acuză că Șantierul din Mangalia se golește pe zi ce trece, iar statul nu face nimic. De asemenea, sindicaliștii mai spun că de fapt se urmărește închiderea Șantierului.

“Jaful continuă la Șantierul Naval Mangalia! În fiecare zi, vedem cum șantierul se golește de activele patrimoniale pe care le deține. Începe să bată vântul pe șantier și nimeni din Statul român nu ia nicio măsură! E mai mult decât clar că se dorește închiderea celui mai mare șantier naval din România!” a declarat Laurențiu Gobeajă, președinte al Sindicatului Liber Navalistul, membru al Blocului Național Sindical.

Iată extrasul din Monitorul Oficial prin care se arată că boardul companiei ia act de rezultatele rapoartelor de evaluare întocmite asupra imobilelor și terenurilor ce urmează să fie vândute.

Proteste continue la Șantierul Naval Mangalia

Din data de 4 ianuarie, la Șantierul Naval Mangalia se protestează continuu. Sindicaliștii se plâng de faptul că mai mulți angajați ar urma să fie dați afară, iar Șantierul Mangalia a ajuns la cel mai nivel scăzut al numărului de salariați din istorie.

"Protestăm pentru că salariile sunt mici, deloc corelate cu dinamica actuală a scumpirilor astfel că devenim în fiecare zi din ce în ce mai săraci. Protestăm pentru că deşi la începutul acestui an au fost concediaţi colectiv un număr semnificativ de salariaţi în continuare se intenţionează restructurarea forţei de muncă şi restructurarea posturilor. De peste doi ani ne confruntăm cu această stare de incertitudine majoră privind siguranţa locurilor de muncă, iar deciziile reprezentanţilor statului român sunt nefavorabile salariaţilor. În plus, deşi numărul actual de salariaţi ai societăţii DSMa este în continuă scădere, ajungând la cel mai mic nivel de când există şantierul din Mangalia, nu se iau măsuri de creştere a numărului de salariaţi", se arată în comunicatul Sindicatului Liber Navalistul şi FSLR.



Organizatorii amintesc că reprezentanţii Damen Shipyards Mangalia şi-au asumat, atât prin contractul de asociere cât şi public, că numărul de salariaţi va creşte la 3.000, însă în momentul de faţă societatea mai are doar 1.500 de angajaţi, mai puţini salariaţi decât erau în momentul preluării pachetului de acţiuni de compania olandeză.

