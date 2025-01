DAMAC își extinde operațiunile cu centre de date în SUA. În Europa, compania a a anunțat recent și un parteneriat strategic cu PPC Group pentru un centru de date în Grecia

În ceea ce privește planurile recent anunțate din Europa, DAMAC colaborează deja cu PPC Group, cea mai importantă companie de pe piața de energie din Europa de Sud-Est, cu activități în domeniul producerii, distribuției, operării rețelei și vânzării de produse și servicii energetice în Grecia, România și Macedonia de Nord. Această alianță strategică a fost anunțată de cele două companii la începutul lunii decembrie a anului trecut.



EDGNEX Data Centers by DAMAC și PPC Group au anunțat lansarea Data In Scale (DIS), o inițiativă comună (55% DAMAC, 45% PPC) care urmărește dezvoltarea unui centru de date de ultimă generație în Spata, Grecia. Prima fază a proiectului presupune o investiție de 150 de milioane de euro pentru construirea unei capacități de 12,5 MW, urmând extinderea la 25 MW în etapele viitoare.



Proiectul este în faza de proiectare și obținere a licențelor, iar construcția va începe în primul trimestru al acestui an. Finalizarea primei faze este estimată în doi ani, răspunzând cererii tot mai mari pentru servicii de cloud computing, transformare digitală și stocare de date.



Situat strategic în Spata, în estul regiunii Attica, centrul de date este proiectat să devină un punct critic de legătură între Europa, Asia și Africa, consolidând poziția Greciei în sectorul IT din Europa de Sud-Est și impulsionând creșterea digitală regională.



Președintele și CEO-ul PPC, Georgios Stassis, a evidențiat importanța parteneriatului. „Această colaborare powertech va accelera transformarea digitală a Greciei și va poziționa țara ca un hub strategic în ecosistemul de date al Europei de Sud-Est. Prin alinierea expertizei energetice PPC cu capacitățile DAMAC, ne angajăm să răspundem cerințelor tot mai mari ale erei digitale și să sprijinim progresul economic”, a explicat el.



„Parteneriatul cu PPC reflectă viziunea noastră comună de a crea un centru de date de clasă mondială care să răspundă cerințelor diverse ale economiei digitale. Combinăm expertiza EDGNEX în infrastructura fiabilă și flexibilă cu experiența DAMAC în proiecte de mare anvergură pentru a construi o facilitate pregătită pentru viitor,” a declarat și Hussain Sajwani, fondator DAMAC la momentul de lansare a proiectului.



Proiectul din Grecia reprezintă doar o parte din investițiile globale ale DAMAC sub marca EDGNEX Data Centers. Alte inițiative includ o investiție de 1 miliard de dolari în Thailanda, un proiect de 400 de milioane de euro în Madrid și extinderea în regiunea Asia-Pacific, Europa și Orientul Mijlociu.



Pentru PPC, parteneriatul completează o serie de inițiative digitale și energetice. Proiectele în curs includ dezvoltarea rețelei FTTH (Fiber-to-the-Home) prin filiala FiberGrid, coridorul de date East-to-Med pentru cabluri submarine și proiectul Olympus AI, care valorifică inteligența artificială pentru managementul energetic.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News