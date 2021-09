UPDATE:

Un muncitor care lucra într-o biserică a murit după ce clădirea s-a prăbuşit în urma puternicului seism care a zguduit luni insula Creta din Grecia şi a provocat rănirea altor nouă persoane, a declarat un reprezentant al Protecţiei Civile pentru AFP, transmite Agerpres.



Seismul a afectat îndeosebi localitatea Arkalohori, unde a fost consemnat decesul şi unde au fost înregistrate pagube însemnate, a declarat Spiros Georgiou, responsabil în cadrul biroului de presă al Protecţiei Civile. Nouă persoane au suferit răni uşoare, a precizat responsabilul.



Imaginile difuzate de televiziunea publică elenă ERT au prezentat pagube importante, în special prăbuşirea unor case vechi din Arkalohori şi din alte sate din regiune, în apropiere de Heraklion.



Este un cutremur la care nu ne aşteptam; pentru moment sunt replici de 4,5, a indicat seismologul Efthymis Lekkas, preşedintele agenţiei de protecţie la cutremure, citat de agenţia de presă elenă ANA.



Ministrul Protecţiei Civile, Christos Stylianides, însoţit de Efthymis Lekkas şi de o echipă din cadrul serviciilor contra dezastrelor naturale (Emak) urmează să se deplaseze în Creta în următoarele ore, potrivit canalului ERT.



Grecia este străbătută de importante falii geologice, iar cutremurele sunt frecvente în această regiune. Ultimul seism mortal s-a produs la data de 3 martie în centrul Greciei, în Elassona, lăsând în urmă un mort şi zece răniţi, precum şi pagube extinse. La 30 octombrie 2020, un cutremur cu magnitudinea 7 produs în Marea Egee, între insula Samos din Grecia şi oraşul Izmir din Turcia, s-a soldat cu 114 morţi Turcia şi două decese în Samos.

Știrea inițială:

Un cutremur puternic a avut loc, luni dimineaţă, în jurul orei 09:17, în insula Creta din Grecia, anunţă Centrul Seismologic Mediteranean European (EMSC).

Prima estimare a Institutului Geodinamic vorbește despre o magnitudine 5,8 pe scara Richter. Epicentrul seismului s-a aflat la 22 km nord-vest de Arvi, 78 km sud de Heraklion, la o adâncime de 5 km. La rândul său, Institutul Euro-Mediteranean a estimat seismul la 6,2 Richter, potrivit kathimerini.gr.

Presa locală scrie că seismul a fost puternic resimțit nu numai în Heraklion, dar și pe întreaga insulă. Secvența de replică este intensă, deoarece au existat două vibrații, de 3.8 și 4.5 pe scara Richter. Ar fi fost raportate daune materiale în Arkalochori și în satele din jur. Mai multe clădiri și temple ar fi fost afectate. În biserica Agia Fotini din Roussochoria ar fi fost înregistrate pagube importante. Până la acest moment nu există informaţii despre răniți. Conform primelor informații, pompierii au primit apeluri pentru salvarea de sub dărâmături a trei persoane.

Cititor DC NEWS: Ne-am speriat

Cristian Leonte, cititor DC NEWS, se află în vacanță pe insula Creta alături de mai mulți prieteni, și ei din România. Tânărul ne-a povestit că stăteau la masă în momentul în care au simțit cutremurul și că s-au speriat când au văzut că apa din piscină făcea valuri.

"Suntem în vacanță aici. Era o dimineață frumoasă în care luam micul dejun împreună cu prietenii. La un moment dat au început farfuriile și paharele de pe masă să se zgâlțâie. La început ne-am amuzat, dar ne-am speriat când am observat că și apa din piscină a început sa facă valuri. Trei pisici care se aflau în zonă ne-au sărit imediat în brațe. Cred că până și animalele s-au speriat. Turiștii au încercat să rămână calmi. Aici unde suntem noi nu am văzut pagube materiale importante provocate de acest cutremur. În schimb, am citit că în alte zone au fost afectate clădirile. Ne bucurăm că suntem bine și că nu a fost mai grav.", a povestit pentru DC NEWS, Cristian Leonte, un tânăr din Iași.