CURS BNR 26 august 2024. Ce se întâmplă cu Euro, Dolarul, Lira și Leul

Euro a ajuns la 4,9753 lei, în scădere cu 0,0014 lei.

Dolarul SUA a scăzut la 4,4532 lei, cu 0,0222 lei.

Francul elvețian a crescut la 5,2596 lei, cu 0,0074 lei.

Lira sterlină a scăzut la 5,8730 lei, cu 0,0023 lei.

Și leva bulgărească a scăzut la 2,5438 lei, cu 0,0007 lei.

Noua liră turcească a ajuns la 0,1311 lei, în scădere cu 0,0005 lei, pe când gramul de aur se află la 361,4031 lei, în creștere astăzi cu 1,6736 lei.

Toate cotațiile de astăzi sunt valabile pentru toate cotațiile din ziua următoare.

Indicele IRCC se află la 5,86%, pe când ROBOR continuă să scadă.

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut joi la 5,59% pe an, de la 5,80% pe an în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).



La începutul anului, indicele ROBOR la trei luni era 6,21%, iar pe 3 ianuarie 2023 a fost 7,56%.



Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 5,63% pe an, de la 5,85% în şedinţa anterioară, iar ROBOR la 12 luni a coborât la valoarea de 5,66%, de la 5,89%.



În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,86% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I 2024, în scădere faţă de cel din trimestrul anterior, de 5,90%.



În luna mai 2019 a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, actul normativ a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare, arată Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News