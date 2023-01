Cum se instalează diabetul. Medic: Atenție la câteva aspecte!

„Cel mai frecvent, diabetul se instaleaza treptat, iar manifestarile sunt o consecinta a faptului ca glucoza nu mai este utilizata asa cum trebuie de catre organismul nostru. In diabet, glucoza este eliminata in urina (apare o cantitate mai mare de urina), in vreme ce la o persoana sanatoasa nu exista glucoza in urina. Sunt cateva deosebiri intre diabetul de tip 1 si diabetul de tip 2 in acest sens: in primul caz, simptomele tind sa apara mai rapid, in vreme ce, in cel de-al doilea caz, simptomele pot sa apara chiar si la luni de zile de la instalarea diabetului. In plus, in unele cazuri (destul de rar intalnite, e drept), diabetul poate sa apara brutal, printr-o coma dibetica.

Care sunt cele mai frecvente simptome ale diabetului: urinari frecvente crestere in greutate sete frecventa ameteala rani care se vindeca greu oboseala extrema senzatie constanta de foame amorteala la nivelul membrelor.

De reținut: Diabetul rareori apare brusc. Organismul ne transmite semnale că „ceva nu este în regulă”, așa că ar fi bine să îl ascultăm și să ne prezentăm cât mai repede la medic pentru că diagnosticul precoce este foarte important! Aproximativ 36% dintre europeni au diabet sau sunt nediagnosticati”, a spus Dr. Cristina Toader, medic primar diabet zaharat și boli de nutriție.

VEZI ȘI: Medicul Doru Negru, despre ”medicamentele minune” care slăbesc: Ai dat 500 de lei/săptămână ca să nu mănânci? Deschizi cutia Pandorei / video - https://www.dcnews.ro/medicul-doru-negru-despre-medicamentele-minune-care-slabesc-ai-dat-500-de-lei-saptamana-ca-sa-nu-mananci-deschizi-cutia-pandorei-video_899942.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News