Cum să-ți maximizezi beneficiile pentru sănătatea mentală în vacanța la mare

Și, spun experții, există modalități inteligente de a obține și mai multe beneficii pentru sănătatea mentală din sejurul tău la malul mării, scrie Yahoo Life.

„O vacanță la plajă este un moment minunat pentru a-ți dedica timp pentru tine și pentru a-ți oferi ocazia și spațiul de a te concentra pe propria sănătate mentală și bunăstare,” spune consilierul și coach-ul certificat Rosa Talavera-Kaufman pentru Yahoo Life.

Iată ce recomandă experții să faci pentru a maximiza vibrațiile pozitive în timpul următoarei tale vacanțe la plajă.

Experimentează ceva complet nou



Relaxarea cu o carte pe plajă este binevenită, dar încearcă să adaugi o experiență nouă pentru a-ți stimula corpul și creierul pe termen lung. Acest lucru poate fi la fel de simplu precum încercarea pentru prima dată a unui paddleboard, dar poți să-ți crești miza adăugând o experiență din lista ta de dorințe, cum ar fi înotul într-o baie bioluminescentă printre microorganisme care se aprind într-un albastru neon șocant.

„Este înfricoșător, într-un mod primitiv, să te cobori în apă întunecată și tulbure,” spune avocatul din Seattle, Julia Guarino, despre experiența de la resortul Excellence Oyster Bay din Montego Bay, Jamaica. „Dar să vezi cum lumina albastră magică se răspândește de la mâinile tale în timp ce înoți – nu am mai experimentat niciodată așa ceva,” adaugă ea, menționând un sentiment de uimire pe care mulți turiști îl experimentează când înoată în bioluminiscență.

Studiile au arătat că acest sentiment de uimire poate fi benefic atât pentru sănătatea mentală, cât și pentru cea fizică. Psihologul Reena Patel este de acord: „Petrecerea timpului într-un mediu nou și implicarea în activități plăcute pot ridica moralul, stimula creativitatea și inspira idei noi,” spune ea pentru Yahoo Life. „Când ești în vacanță la plajă, acesta este momentul perfect pentru a încerca ceva nou.”

Îngroapă-ți degetele în nisip



Conform lui Patel, efectele calmante ale unei simple plimbări pe plajă sunt cunoscute pentru reducerea anxietății. „În timp ce mergi pe nisip cu picioarele goale, acesta este un moment excelent pentru a profita de mediul tău și pentru a practica grounding-ul,” explică ea.

„Maximizarea unei vacanțe la plajă poate lua forma a ceea ce îmi place să numesc tehnici de mini-grounding,” spune clinicianul de sănătate comportamentală Mark Debus pentru Yahoo Life. „Aceasta poate include plimbări de-a lungul plajei și concentrarea pe simțirea nisipului și valurilor pe picioare și glezne.” El menționează că oamenii adesea aduc subconștient anxietatea și tensiunea de la locul de muncă sau de acasă în vacanță, iar practicarea tehnicilor de grounding în timpul unei plimbări pe plajă poate ajuta la focalizarea pe mindfulness – și chiar poate duce la scăderea ritmului cardiac și a tensiunii arteriale.

„În general, concentrează-te pe mediul fizic din jurul tău,” sugerează Debus. „Rămâi ancorat și încearcă să te detașezi și să-ți iei mintea de la lucruri care nu au legătură cu relaxarea.”

Life coach-ul Talavera-Kaufman sugerează să faci acea plimbare grounding sub o lună plină pentru beneficii maxime. „Pentru cei care doresc să se conecteze cu partea lor intuitivă, vizitarea plajei noaptea sub o lună plină și stele poate fi o experiență puternică,” spune ea. Ciclurile lunare influențează comportamentul, explică ea, așa că fiind pe plajă sub o lună plină „poate ajuta la stimularea intuiției alături de practicile de meditație și grounding.”

Poate părea abstract, dar mulți turiști – și studiile științifice – vor atesta că există ceva despre a fi lângă apă care aduce pace, calm și claritate. „Este cu adevărat benefic pentru sănătatea ta mentală și este o oportunitate excelentă pentru reflecție personală, gândire intenționată și meditație,” adaugă Talavera-Kaufman.

Evită tentația de „workation”



În era nomadismului digital, munca în timpul „vacanței” – cunoscută și sub denumirea de „workation” – este în vogă. Dar păstrarea acelor apeluri pe Zoom și întâlniri de lucru va face, de fapt, rău beneficiilor fizice și mentale potențiale ale acelei excursii la plajă, explică Debus. În schimb, el sfătuiește călătorii să „facă o întâlnire cu plaja!”

Aye Moah este expert în sănătatea mentală la locul de muncă și CEO al brandului de productivitate Boomerang – și nu este străină de fenomenul de a nu-ți putea opri mintea doar pentru că ești la plajă. „Poate fi dificil să te relaxezi complet și să te bucuri de vacanță cu stresul muncii în fundalul minții,” spune Moah. Ea sfătuiește să faci câțiva pași simpli înainte de vacanță pentru a elimina anxietatea legată de muncă în avans și pentru a te asigura că te poți deconecta cu adevărat odată ce ajungi la destinație.

„Stabilește limite clare cu managerul și echipa ta înainte de plecare cu privire la disponibilitatea ta,” spune ea pentru Yahoo Life. „Spunând echipei tale la ce să se aștepte – și ar trebui să fie clar că vei fi complet offline – eviți orice confuzie.” Apoi, analizează termenele limită viitoare și trimite tot ce poți în avans. În cele din urmă, lasă în urmă o notă detaliind cui ar trebui să se adreseze colegii tăi pentru diferite tipuri de întrebări sau probleme. „În acest fel,” explică Moah, „dacă cineva din compania ta sau extern are întrebări în timp ce ești plecat, acestea pot fi gestionate și nu te vei întoarce la 100 de sarcini acumulate. Și vei putea să te concentrezi pe relaxare știind că nimic nu va scăpa de sub control în timp ce ești plecat.”

Odată ce ajungi în acea vacanță mult așteptată, este timpul pentru cel mai dificil și puternic pas dintre toate: „Deconectează e-mailul de serviciu de pe telefoanele tale,” îndeamnă Moah. Și dezactivează notificările pentru Slack sau Teams – sau, mai bine, dezinstalează complet aplicațiile până te întorci. „În cele din urmă,” spune ea, ar trebui „să te concentrezi pe deconectarea completă – te vei întoarce mai puțin stresat și mai creativ.”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News