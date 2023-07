Cum ne afectează dependența de tehnologie. Sabina Strugariu: Poate nu mai vânăm alimente, dar vânăm ceva tot timpul / video

„Omul modern e dependent de tehnologie. Cât de mult ne afectează? Când se trece pragul acela de nevoie și de recreere și se ajunge la dependența problemă?”, a întrebat Georgiana Ioniță - Toader.

„Problema nu știu dacă e dependența de tehnologie, mai degrabă e dependența de iluzii. Creierul nostru nu caută ceva ușor, caută ceva care să aibă sens și să-i aducă plăcere. Dacă eu îmi educ creierul să înțeleagă că efortul pe care îl fac poate să fie plăcut și bun pentru mine, are un sens să-l fac. Creierul nu o să aleagă ceva care este ușor doar de dragul de a fi ușor. O să aleagă ceea ce e plăcut și are sens.

Noi dezvoltăm dependență de orice, tehnologia este recentă. Dependența de mâncare, substanțe, jocuri, pentru că de fapt noi vrem să credem că există o cale foarte simplă și să ne păcălim, să ajungem să evităm durerea, suferința.

Apropo de faptul că avem alimente oriunde, e foarte ușor să ajungi la ele și cu toate astea oamenii mănâncă mai mult. Asta e pentru că emoțional simțim că e mai ușor, dar chiar dacă eu am mâncat și am o stare de sațietate și confort, dacă am o zi proastă, cortizolul, adrenalina, stresul ne fac să căutăm echilibrăm în loc să reduc stresul, eu încerc să-l suprastimulez. Ajung să mă îmbolnăvesc pentru că sunt într-un stres constant oricât de multă mâncare aș mânca.

În timp, lucrurile asta, de fapt, ne produc tot ceea ce noi considerăm că e ușor, ajunge să fie mult mai greu de dus. Noi suntem conștienți. Accesul la informație și tehnologia ne-au adus și mai aproape de informații, accesul e extraordinar. Dacă te interesează un subiect poți afla lucruri despre el instant. Noi știm lucruri. Știm. Păcăleala e că ajungem să vrem și mai mult și considerăm că o să punem în practică un lucru când vom fi pregătit pentru că ceea ce noi negăm sunt nevoile de bază: aer, alimentație, somn, cum mă îmbrac, cum sunt eu în corpul meu.

Degeaba aspir eu să am nu știu ce lucruri, funcții, carieră. Noi poate nu mai vânăm alimente, dar vânăm ceva tot timpul, poate din structura evolutivă a creierului. Degeaba dacă nu ne-am ocupat de baza care ne ține pe noi în viață. Baza asta, chiar dacă poate fi păcălită, o să plătim la un moment dat prețul.

Valorile și credințele noastre despre ce poate să facă corpul nostru sunt fantezie. Mintea noastră poate să facă mult mai multe lucruri, dar dacă eu nu îmi ajut corpul, corpul îmi va seta limita. Avem credința că odată ce ajungi pe la 40 de ani, poți să mori, nu mai poți face multe lucruri. Asta e pentru că nu avem grijă de noi și pentru că oamenii nu gândesc în termeni de: voi vedea beneficiile stilului de viață pe care îl am acum, peste 20 de ani.", a spus Sabina Strugariu

