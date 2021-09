Cum îşi pot primi banii înapoi cei care au cumpărat bilete la meciul anulat România U21 – Anglia U21

Ca urmare a cazurilor de COVID-19 depistate în lotul echipei naționale a Angliei, partida de pregătire programată vineri, 3 septembrie, a fost anulată.

Persoanelor care deja și-au achiziționat bilete la acest joc pe site-urile bilete.frf.ro sau bilete.ro le va fi restituită contravaloarea acestora (făra taxele de curierat, procesare sau de transfer bancar – conform condițiilor de vânzare).

Suma va fi returnată în contul din care s-a efectuat plata în termen de 30 de zile lucrătoare, transmite Federaţia Română de Fotbal.

SUMAR ŞTIRI SPORTIVE 3 SEPTEMBRIE 2021

ACTUALITATEA SPORTIVĂ INTERNĂ - DECLARAŢII - COMENTARII

- Se desfăşoară Turul ciclist al României 2021 (31 august-5 septembrie)

x etapa a 3-a: Sibiu - Poiana Braşov (187 km)



- Uniunea Europeană de Tenis de Masă şi Federaţia Română de Tenis de Masă organizează tragerea la sorţi a Campionatelor Europene de tenis de masă pe echipe 2021 (sediul Romstal - sala de conferinţe, Şoseaua Vitan-Bârzeşti, 11A, Bucureşti, 12:00)



- E programat un meci din etapa a doua a Ligii Naţionale de handbal masculin: CS Universitatea Cluj - SCM Politehnica Timişoara (Sala Horia Demian - Cluj-Napoca, 18:00)



- Au loc partide în prima etapă a Ligii Naţionale de handbal feminin

x SCM Gloria Buzău - CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud (Sala Sporturilor Romeo Iamandi - Buzău, 18:00)

x CSM Bucureşti - CSU Ştiinţa Bucureşti (Sala Dinamo - Bucureşti, 18:30)





SPORTIVI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI INTERNAŢIONALE

- Jucători români la turnee internaţionale de tenis

x Simona Halep - Elena Rîbakina (18:00), în turul al treilea la US Open

x Monica Niculescu/Gabriela Ruse - Magda Linette/Bernarda Pera (18:00), în turul al doilea al probei feminine de dublu la US Open



- Sportivi români la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe pentru juniori şi tineret (U23) de la Montemor-o-Velho (Portugalia, 3-6 septembrie)



- Sportivi români la Jocurile Paralimpice de la Tokyo (24 august-5 septembrie)

x evoluează Eugen Pătru (tur cu arcul) şi Eduard Novak (ciclism pe şosea)





ACTUALITATEA SPORTIVĂ INTERNAŢIONALĂ

- Se desfăşoară turneul de tenis US Open (New York, 30 august-12 septembrie), ultimul de Mare Şlem al anului



- Are loc Turul ciclist al Spaniei (14 august-5 septembrie)

x etapa a 19-a: Tapia - Monforte de Lemos (191,2 km)



- E programată cursa ciclistă Turul Benelux (30 august-5 septembrie)



- Sunt programate antrenamente libere premergătoare Marelui Premiu de Formula 1 al Olandei (Zandvoort)



- Se desfăşoară Campionatul European de volei feminin (18 august-4 septembrie)



- Are loc Campionatul European de volei masculin (Katowice/Polonia, 1-19 septembrie)



- Se desfăşoară reuniunea atletică de la Bruxelles din circuitul Diamond League