Cum își găsesc câinii drumul spre casă

Simțul mirosului și marcajele olfactive la câini

Simțul mirosului la câini este mult mai dezvoltat comparativ cu cel al oamenilor. Câinii au între 220 de milioane și 2 miliarde de neuroni olfactivi, în timp ce oamenii au între 12 și 40 de milioane.

De fiecare dată când îți plimbi câinele prin cartier, acesta se familiarizează tot mai mult cu imaginile, sunetele și mirosurile caracteristice casei tale și străzilor din jur. În plus, la fiecare pas, câinele lasă în urmă un miros distinct de la pernuțele lăbuțelor sale. Fiecare dintre aceste urme olfactive creează un semnal chimic mai puternic, care, în esență, transmite mesajul: „Rex a fost aici.”

Dacă merge pe aceleași trasee în mod repetat, câinele își reînnoiește marcajele olfactive de-a lungul drumului și, probabil, identifică alte marcaje lăsate de oameni și animale, ceea ce îl poate ajuta în orientare.

Acuitatea vizuală a câinilor și marcajele vizuale

În timpul plimbărilor, ai observat poate că patrupedul tău nu merge cu botul lipit de pământ tot timpul. Deși există o mulțime de arome plăcute pe care nasul său sensibil le poate detecta, el poate să privească și în jur, orientându-se vizual.

Acest lucru ajută câinii să creeze o hartă mentală a mediului lor vizual. Cercetările asupra lupilor au arătat că aceștia folosesc repere vizuale pentru a se ghida în jurul teritoriului lor. Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că unii lupi au găsit scurtături pentru a ajunge de la un punct la altul.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm

Chiar dacă acuitatea vizuală a câinilor este de aproximativ 3-4 ori mai slabă decât a oamenilor, aceștia pot totuși să recunoască și să își amintească repere vizuale pe care le consideră semnificative.

Când merg cu câinele meu pe stradă, după ce am explorat cartierul nostru, el devine mai alert pe măsură ce se apropie de casă. Când las lesa, el ajunge singur până la ușa principală. Dacă încerc să trec pe lângă casă atunci când este obosit și vrea să intre, el trage de lesă pentru a arăta unde vrea să meargă: acasă.

Pe ce se bazează câinele pentru a se orienta? Recunoaște el vederea casei sau mirosurile pe care le-am lăsat cu pașii noștri și lăbuțele lui? Probabil este o combinație între amândouă.

Maximizează șansele ca patrupedul tău să găsească drumul înapoi acasă

După ce am lăudat simțurile minunate pe care le au câinii noștri, să nu uităm că, în realitate, mulți câini se pierd în fiecare an și nu se mai întorc acasă. Fie că au fost luați de alte persoane, au suferit un accident tragic pe drumul de întoarcere sau nu se pot orienta folosindu-se de simțurile lor, șansele ca aceștia să ajungă înapoi acasă în siguranță sunt mici. Cea mai bună șansă de a te reuni cu câinele tău, în cazul în care se pierde, este să te asiguri că are un microcip și o etichetă de identificare, și un guler pentru câine, potrivit Petmd.com.

