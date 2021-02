Cum dezactivezi Bixby de pe telefonul sau televizorul Samsung. Este foarte simplu!

Cum să dezactivezi Bixby de pe telefon

Apasă butonul din lateralul telefonului. Acceseaza meniul Settings > Bixby Key. Selecteaza Don’t open anything. Următorul pas este să selectezi Bixby Voice şi să dezactivezi opţiunea folosind glisorul din dreapta, potrivit cumsa.ro.

Dacă telefonul tău nu vine cu un buton în lateral, poţi dezactiva Bixby apăsând pe o zonă liberă din ecranul principal. Gliseaza spre stânga pentru a accesa pagina Bixby. Apasă comutatorul din partea dreaptă sus a ecranului pentru a dezactiva asistentul virtual Bixby.

Cum să dezactivezi Bixby pe un Smart TV

Apasă butonul Home de pe telecomanda televizorului. Selecteaza Settings u și apoi General > Bixby Voice Settings. Selectează opţiunea Voice wake-up. Bixby este acum On, iar pentru a îl dezactiva este nevoie să selectezi Off şi să apeşi tasta OK.

