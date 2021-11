Cum arată autostrada A10 Sebeș-Turda (VIDEO)

"Deschiderea traficului rutier pe lotul 2 va face utilizabili încă 1,5 km până la nodul Alba Iulia (lot 1) şi cca 3 km până nodul Aiud (lot3). Vreau să reamintesc un aspect extrem de important, din punctul meu de vedere. În urmă cu o lună, când am preluat mandatul, proiectul lotului 2 al autostrăzii Sebeş – Turda, era considerat practic ratat, din cauza întârzierilor şi blocajelor. Astăzi putem să vorbim însă despre deschiderea în acest an a acestui lot. Autostrada Sebeş – Turda (A10) are o lungime de circa 70 km şi leagă autostrada A1 (Sebeş) cu autostrada Transilvania A3 (Turda)”, a declarat, recent, Cristian Pistol, directorul CNAIR, potrivit alba24.ro.

Circulația va fi deschisă în luna decembrie a acestui an, fiind prima autostradă finalizată complet din România.

Reporterii de la ziarulunirea.ro au filmat segmentul din lotul 1, de 1.5 kilometri, de la Alba Iulia Nord și tot lotul 2 al autostrăzii A10 Sebeș-Turda, cele două porțiuni de autostradă care urmează să fie deschise circulației în luna decembrie 2021. Vezi AICI cum arată.

CNAIR, sancţiuni pentru întârzieri la autostrăzi

CNAIR a anunţat că va sancţiona doi constructori de pe autostrada A7, din regiunea Moldovei, pentru întârzieri în ceea ce priveşte stadiul lucrărilor.

"Autostrada Pașcani – Suceava

Au fost demarate procedurile de obținere a avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism și, în mod simultan, a fost demarată procedura de procurare a Acordului de Mediu. Investigațiile geotehnice sunt în derulare, ele fiind demarate din luna septembrie 2021. Până în prezent au fost realizați aproximativ 1.000 ml din totalul de 9.256 ml propusi; Prestatorul nu reusește să mobilizeze în teren numărul de utilaje asumate în cadrul ofertei depuse, ritmul fiind nesatisfăcător.

Au fost instituite mecanismele contractuale, iar în prezent, Prestatorul acumulează penalități de întârziere în cuantum de 0.001 % din valoarea de contract / zi de întârziere.CNAIR a mobilizat o echipa în teren pentru verificarea activității de realizare a investigațiilor geotehnice.

Autostrada/Drum Expres Suceava – Siret

Au fost demarate procedurile de obținere a avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism și, de asemenea, a fost demarată procedura de obținere a Acordului de Mediu.Investigațiile geotehnice sunt în derulare, ele fiind demarate din luna august 2021. Până în prezent au fost realizați aproximativ 900 ml din totalul de 7.133 ml propuși. Prestatorul nu reuseste să mobilizeze în teren numărul de utilaje asumate în cadrul ofertei depuse, ritmul fiind nesatisfăcător.

Au fost aplicate mecanismele contractuale, iar în prezent, Prestatorul acumulează penalitati de întârziere în cuantum de 0.001 % din valoarea de contract / zi de întârziere.Și în cadrul acestui proiect CNAIR a mobilizat o echipă în teren pentru verificarea activității de realizare a investigațiilor geotehnice", a transmis CNAIR pe Facebook.

Ce valoare au cele două contracte şi care sunt sancţiunile

Tronsonul de drum dintre Paşcani şi Suceava are o valoare de 11.721.430,96 lei fără TVA, în timp ce drumul expres Suceava - Siret are o valoare de 10.092.839,13 lei fără TVA. În total, este vorba de 102 km de drum. Un calcul simplu ne arată că CNAIR a penalizat constructorul cu 11 lei, respectiv 10 lei fără TVA pe zi pentru fiecare tronson de drum.