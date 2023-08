Cum a prins viață Cenaclul de la Roma. Valeriu Barbu: "Când s-a mărit grupul…" - VIDEO

Scriitorul și jurnalistul Valeriu Barbu, fondatorul Cenaclului de la Roma, a vorbit în emisiunea Bogățiile României din Diaspora, despre începuturile acestui fenomen literar care a prins contur pe malurile Tibrului.

"Referindu-mă la începuturile Cenaclului de la Roma, voi parafraza din Lucian Blaga: „Orice-nceput se vrea fecund,/Risipei se dedă Florarul”, nu poți semăna astăzi și a doua zi să culegi roadele, îți trebuie consecvență, îți trebuie eforturi, și, întâi de toate, îți trebuie o echipă foarte serioasă, oameni pasionați care, într-adevăr, iubesc literatura și sunt creativi. Și fără acea nebunie frumoasă, pentru că asta este, de fapt, o nebunie frumoasă, n-am fi astăzi aici. (…)

Am dorit să îi cunosc pe cei pasionați de literatură, apoi să le propun să facem un cenaclu literar. Și dacă s-a pornit oarecum cu stângul, pentru că la prima ediție au fost patru participanți și s-a socializat mai mult decât s-a vorbit despre literatură, deja de la ediția a doua ne-am propus o formulă de cenaclu care să se canalizeze strict pe literatură.

Când s-a mărit grupul, pentru că așa cum am spus s-a mărit exponențial, într-o progresie aritmetică, s-a mers până la o anumită ediție, în momentul în care lucrurile s-au așezat, am trecut de partea de socializare și efectiv am intrat în dezbateri literare, în prezentări de carte, în care am vorbit despre clasicii literaturii române" și-a amintit Valeriu Barbu.

