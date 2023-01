Cristiano Bergodi: meciul cu Rapid nu este decisiv

Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Cristiano Bergodi, a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Rapid, de vineri, nu este unul decisiv pentru calificarea în play-off-ul Superligii pentru niciuna dintre formaţii, scrie Agerpres.



"Începe campionatul, avem nouă meciuri foarte importante pentru a prinde un loc în play-off şi începem cu Rapid, o echipă foarte bună care a făcut un sezon foarte bun. Joacă, are forţă în toate compartimentele de joc şi va fi un meci foarte greu. Există şi un plus pentru ei, pentru că joacă acasă, pe Giuleşti, şi cunosc foarte bine faptul că suporterii sunt pătimaşi, pun presiune, sunt al 12-lea om pe teren. Lupta pentru play-off este foarte strânsă, pentru că sunt toate echipele bune, plus echipe noi. Hermannstadt poate recâştiga cele nouă puncte şi nu trebuie să ne gândim că este în spate. Trebuie să luptăm, pentru că sunt meciuri directe cu echipe care luptă la play-off, vor fi nouă meciuri pe viaţă şi pe moarte, de care pe care. Vor fi două luni şi jumătate foarte grele pentru noi, eu sper să facem un meci frumos în Giuleşti, care să ne dea încredere pentru a ajunge acolo în play-off. Dar nu este decisiv acest meci pentru niciuna dintre echipe", a afirmat Cristiano Bergodi.

Echipa a fost în cantonamnet în Italia

Tehnicianul italian s-a arătat mulţumit de cantonamentul din Antalya din această iarnă, precizând însă că după meciul cu Rapid poate spune dacă a fost benefic pentru echipa sa.



"Am discutat cu băieţii şi le-am spus că noi trebuie să ne gândim doar la ceea ce jucăm pe teren şi trebuie să fim proaspeţi. Nu putem fi la turaţie maximă, pentru că acum reîncepe, poate peste două-trei meciuri, dar nici Rapid nu cred că poate fi la turaţia maximă. Eu sper să fie un meci bun şi spectaculos. Am rulat toţi jucătorii în meciurile din cantonament, nu s-a accidentat nimeni şi ăsta e un lucru important. Acum avem ceva probleme, dar vom vedea în ziua meciului. Am fost mulţumit de ceea ce am realizat în cantonament, de implicarea în joc, mentalitate bună, pot spune că a fost o reuşită acest cantonament. Dar după meciul cu Rapid vom afla dacă ne-am pregătit bine. Nu a fost o pauză prea scurtă şi vremea este bună în comparaţie cu alţi ani", a spus Bergodi.



Referitor la faptul că echipa sa nu a realizat niciun transfer în această iarnă, Bergodi a spus că are timp să aducă jucători până la jumătatea lunii februarie, dacă nu va fi mulţumit de randamentul lotului său: "Nu ştiu dacă e un avantaj că nu a venit niciun jucător. Eu am declarat că sunt mulţumit de lotul pe care îl am, am jucători foarte receptivi şi îmi place cum se antrenează, iar acest lucru se vede şi pe teren. Vom vedea, depinde de cum merge echipa. Putem recurge la unul-două transferuri până la jumătatea lunii februarie, când se termină perioada de transferuri. Nu luăm jucători doar de dragul de a transfera".



Sepsi OSK Sf. Gheorghe va întâlni formaţia Rapid, vineri, de la ora 20:00, pe stadionul Rapid-Giuleşti, într-o partidă din cadrul etapei a 22-a a Superligii, scrie sursa citată.

