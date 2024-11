Cristi Tabără îl demască pe Călin Georgescu din punct de vedere religios

Cristi Tabără, cunoscut jurnalist și om de televiziune, a lansat critici la adresa convingerilor religioase declarate de Călin Georgescu, susținând că acestea se aliniază mai degrabă doctrinei New Age decât creștinismului ortodox, așa cum afirmă politicianul. Tabără a analizat în detaliu convingerile promovate de Georgescu și de soția sa, naturopată holistă, argumentând că acestea sunt influențate de elementele sincretice și ezoterice specifice New Age.

Această influență nu doar înșelătoare, ci și potențial periculoasă pentru valorile și stabilitatea societății.

Promovarea doctrinei New Age reprezintă un pericol real pentru valorile tradiționale, unitatea spirituală și stabilitatea morală a societății. Această ideologie, deghizată sub pretextul unei „noi spiritualități”, subminează principiile creștine și încurajează o confuzie care poate destabiliza identitatea culturală și religioasă. Într-o perioadă de incertitudine și criză, astfel de influențe pot deschide calea spre haos, manipulare și pierderea unor repere esențiale pentru comunitate.

„CE CREDINȚĂ ARE CĂLIN GEORGESCU? El spune că este creștin ortodox, dar vorbește despre un amestec de lucruri, completat fiind și de soția lui, naturopată holistă. Vă rog să citiți cu atenție cele de mai jos. Apoi tragem concluzia și răspundem la întrebare.

Doctrina New Age este un curent spiritual și cultural apărut în a doua jumătate a secolului al XX-lea, caracterizat printr-o sinteză de idei și practici provenite din diverse tradiții religioase, filozofice și ezoterice.

Iată principalele elemente caracteristice ale acestei doctrine:

1. Sincretism religios și filozofic

New Age combină idei și practici din religii orientale (hinduism, buddhism, taoism), ezoterism occidental, șamanism, astrologie, gnosticism, misticism creștin și alte surse spirituale. Nu are o dogmă unică, ci încurajează explorarea personală și diversitatea convingerilor.

2. Credința într-o nouă eră spirituală

Se consideră că umanitatea este pe pragul unei tranziții către o epocă spirituală nouă, caracterizată prin pace, iluminare și armonie globală. Aceasta este văzută ca o schimbare profundă în conștiința colectivă.

3. Dezvoltare personală și auto-realizare

Accentul este pus pe creșterea spirituală individuală, prin introspecție, meditație, tehnici de relaxare și explorare a conștiinței. Fiecare individ este responsabil pentru propria evoluție spirituală.

4. HolismNew

Age promovează ideea că totul în univers este interconectat – corp, minte, suflet, natură și cosmos. Această perspectivă holistică se reflectă și în medicina alternativă, ecologie și alte domenii.

5. Spiritualitate diversificată

Doctrina depășește dogmele fixe, promovând, în schimb, o spiritualitate fluidă, personalizată și descentralizată.

6. Practici alternative și ezoterice

Include practici precum:

-Meditația și yoga

- Astrologia

- Cristaloterapia

- Reiki și alte forme de vindecare energetică

- Channeling (comunicarea cu entități sau spirite)

- Tehnici de vizualizare creativă

7. Importanța energiilor

Se crede în existența energiilor subtile care influențează viața și universul. Practicile New Age se concentrează pe echilibrarea și armonizarea acestor energii.

8. Ecologia spirituală

Promovează respectul față de natură și consideră planeta ca fiind un organism viu (conceptul de Gaia). Acest aspect încurajează o viață sustenabilă și grijă pentru mediu.

9. O viziune idilică asupra viitorului

New Age vede viitorul umanității ca fiind unul al iluminării spirituale, în care conflictele vor fi rezolvate prin creșterea conștiinței colective.10. Unele grupări New Age cred în transmigrația sufletelor între diverse planuri ale existenței și în experiențele extracorporale.

Doctrina New Age este criticată de unii teologi, filozofi și oameni de știință pentru sincretismul său și pentru lipsa unui fundament clar, logic sau teologic.Acum, comparați toate acestea cu suma lucrurilor propovăduite de Călin Georgescu și de soția lui. Ce credință are, deci, Călin Georgescu? Concluzia este limpede: New Age, nu creștină ortodoxă”, a explicat jurnalistul Cristi Tabără.

