Crin Antonescu l-a votat, deși nu l-a susținut pe Klaus Iohannis. Pe Nicolae Ciucă nici nu-l votează. Sunt declarațiile serii

Membru în conducerea PNL și fost președinte al vechiului partid liberal, Crin Antonescu spune că nu îl susține pe Nicolae Ciucă pentru funcția de președinte al României, afirmând că nu are pe cine vota în acest moment.



"Mi-am spus părerea despre prestația domnului Ciucă până acum. Nu am nici intenția, nici calificarea, să dau soluții eu Partidului Național Liberal. Am spus doar pentru că am fost întrebat (...) că din punctul meu de vedere nu am pe cine vota în acest moment în orice caz sau pe candidatul PNL. Pe ceea ce mi s-a prezentat până acum am mai spus şi repet că nu sunt dispus să accept încă o dată ceea ce s-a întâmplat la europarlamentare, adică tot timpul campaniei să nu ni se spună nimic despre ceea ce oamenii trimişi în Parlamentul European vor face sau nu vor face în următorii ani în politica europeană, Parlamentul European, în Europa. Vreau să ştiu ce va face acest candidat al PNL în România, vreau să văd câtă personalitate, câtă hotărâre are în planurile sale pentru că sigur trebuie să aibă nişte planuri", a declarat Crin Antonescu la Antena 3 CNN



Întrebat dacă există totuși un candidat până în acest moment cu care ar putea vota la prezidenţiale, Crin Antonescu a negat.



"În acest moment nu. Aş putea spune glumind, dar nu foarte tare că odată cu oficializarea candidaturii preşedintelui PSD, domnul Ciolacu, sistemul are deja doi candidaţi, iar eu niciunul. (...) Domnul Ciucă (n.r. al doilea candidat), presupun că va oficializa şi domnia sa. Mă refer la sistemul de stabilitate din România, așa ni s-a descris. Ei s-ar putea să fie mai mulţi, dar cei doi sunt pilonii strategici, nu?", a declarat Antonescu.

Crin Antonescu: Nu l-am susținut în campania electorală pe Klaus Iohannis





El a afirmat că nu a fost contactat de niciun lider PNL. De asemenea, a declarat faptul că nu l-a susţinut pe Klaus Iohannis în campania electorală pentru alegerile prezidenţialele, dar că l-a votat.

"Dacă domnii Ciucă și Ciolacu sunt candidații stabilității, domnul Iohannis al cui candidat a fost?", l-a întrebat realizatorul TV Mircea Badea.



"Nu știu exact, în orice caz al PNL, reunificat atunci. Nu mai știu exact dacă l-a mai susținut cineva, dar fac apel la memoria dumneavoastră, sigur că e un foarte mic detaliu, dar eu personal, în mod declarat nu l-am susținut în campania electorală pe Klaus Iohannis. L-am votat, vă pot spune acum, dar nu l-am susținut. Cine l-a mai susținut nu știu exact pentru că nu am participat la acea campanie sub nicio formă", a mai spus Crin Antonescu.

"Dar după ce dumneavoastră ați renunțat la ipostaza de candidat, cum a apărut Klaus Iohannis?", l-a mai întrebat Mircea Badea.

"E o istorie simplă. Eu nu am renunțat la ipostaza de candidat, eu am demisionat din conducerea Partidului Național Liberal, din președenție, ceea ce anunțasem că fac dacă partidul nu face un alt scor. La competiția din PNL pentru candidatura la președenție am participat, s-a votat și domnul Iohannis a fost preferat, dar eu nu am abandonat candidatura la președenție, a câștigat domnul Iohannis. (...) Eu l-am adus pe Klaus Iohannis și l-am propus partidului pentru funcția de prim-vicepreşedinte în mod excepțional când eu eram președinte, dar niciodată nu am vorbit sau nu l-am propus pentru președenția României", a mai spus Crin Antonescu.

